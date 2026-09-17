Vasco Rossi rassicura i fan dopo l’operazione alla schiena: l’intervento è riuscito e il cantante ha condiviso sui social un messaggio sulle sue condizioni.

Una breve assenza dai social, poi il messaggio. Vasco Rossi ha rassicurato i fan dopo l’intervento alla schiena: l’operazione è riuscita e il cantante è già in piedi.

Vasco Rossi, l’operazione alla schiena era programmata

La notizia è arrivata il 16 settembre. Vasco Rossi si trovava in clinica per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico alla schiena.

A riferirlo sono state diverse testate, che hanno parlato di una probabile decompressione lombare programmata da tempo. L’intervento, secondo quanto comunicato dallo staff dell’artista, è andato a buon fine.

A raccontare direttamente cosa è successo è stato lo stesso Vasco. In una storia pubblicata sui social ha spiegato di essere in clinica per risolvere un “fastidioso mal di schiena” che aveva richiesto uno specifico intervento.

Poi la rassicurazione, molto semplice: l’operazione era riuscita perfettamente ed ecco che il celebre cantante era già in piedi.

Poche parole. Ma sufficienti per rassicurare molti fan preoccupati.

Il cantante dovrà comunque osservare qualche giorno di convalescenza, normale prassi. Le dimissioni, secondo quanto riferito dallo staff, sembrerebbero essere previste entro la fine della settimana.

E Vasco, come spesso accade quando comunica direttamente con il suo pubblico, non ha rinunciato alla sua immancabile ironia. Nel messaggio ha aggiunto che la cosa più grave sarebbe stata la noia durante la convalescenza.

Vasco Rossi dopo l’operazione, verso un traguardo memorabile: i 50 anni di carriera

Il prossimo anno Vasco festeggerà i 50 anni di carriera. Un anniversario importante, che lo vedrà protagonista di dieci concerti allo stadio Olimpico di Roma, dal 6 al 25 giugno. Un appuntamento tanto atteso perché arriverebbe dopo una lunga storia musicale e che, inevitabilmente, richiede di presentarsi al massimo della forma.

Lo aveva spiegato lo stesso Vasco parlando del leggendario anniversario: «Voglio trasformare quest’anniversario in un evento goduto e partecipato». Non una sola serata, dunque, ma una grande festa diffusa, pensata per permettere a tutti di vivere l’esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità.

A 74 anni, insomma, un piccolo intervento alla schiena non sembra destinato a fermare il Blasco. Adesso qualche giorno di convalescenza, poi lo sguardo torna già verso il futuro: quello del palco.