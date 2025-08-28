Tra mare, selfie e ammiratori senza freni: Vasco Rossi chiarisce sui social cosa è accaduto con i fan in Puglia.

Mentre l’estate scalda la Puglia con il suo sole e le sue spiagge, anche Vasco Rossi non rinuncia a qualche giorno di relax tra mare e ulivi. Ma le vacanze del celebre rocker non sono passate inosservate: i fan, sempre appassionati e spesso troppo vicini, hanno reso difficile la sua tranquillità. Tra selfie improvvisati e incontri ravvicinati, il cantante ha deciso di intervenire direttamente sui social, chiarendo la sua posizione.

Date per il Vasco Live 2026: il cantante torna in tour

Vasco Rossi tornerà sui palchi italiani con il Vasco Live 2026, un tour estivo che toccherà cinque città, con due date in ciascuna. La partenza è fissata per il 5 e 6 giugno a Ferrara, nel Parco Urbano Giorgio Bassani, seguita dal 12 e 13 giugno a Olbia, presso l’Arena cittadina. Successivamente, il rocker di Zocca sarà protagonista al Stadio San Nicola di Bari il 18 e 19 giugno, prima di spostarsi ad Ancona, allo Stadio del Conero, il 23 e 24 giugno. La tournée si chiuderà con due date a Udine, al Bluenergy Stadium, il 28 e 29 giugno.

Vasco Rossi, vacanze in Puglia e fan senza freni: la replica social

Vasco Rossi sta trascorrendo le sue vacanze in Puglia, che considera ormai una seconda casa, accolto con entusiasmo dai residenti e dai fan. Tuttavia, durante le sue giornate al mare al Kalidria Resort di Castellaneta Marina, numerosi ammiratori si sono avvicinati con selfie e richieste di foto, creando situazioni talvolta invadenti.

Il cantante ha deciso di intervenire attraverso un post su Instagram, chiarendo in modo ironico e diretto che la sua presenza nella struttura non era legata a nessun evento speciale, ma semplicemente a una vacanza personale come ospite pagante. Pur ribadendo la necessità di rispetto per la sua privacy, non ha esitato a posare per qualche scatto con i fan, mantenendo il suo rapporto affettuoso con chi lo segue.

“Ci tengo a chiarire una cosa: non faccio parte del ‘biglietto vacanza’ dell’hotel… sono qui solo come ospite pagante. È diventata la mia seconda casa e sono orgoglioso di essere cittadino onorario. Ti amo Puglia”.