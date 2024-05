Davide Rossi in primo grado era stato condannato a 1 anno e dieci mesi di reclusione per lesioni stradali e omissione di soccorso durante un tamponamento avvenuto il 16 settembre 2016

Sono passati otto anni dall’evento, avvenuto il 16 settembre 2016, ma alla fine Davide Rossi, figlio del cantante Vasco Rossi, è stato dichiarato innocente dalla Corte d’Appello di Roma.

La decisione della Corte d’Appello di Roma

Il 12 ottobre 2021 era stato accusato, di lesioni stradali e omissione di soccorso durante un tamponamento avvenuto nella Capitale, e condannato in primo grado a 1 anno e 10 mesi.

Tuttavia, l’incubo giudiziario è terminato: Davide Rossi è stato assolto, perché il fatto non sussiste, anche l’amico Simone Spadano che si trovava con lui al momento dell’incidente ed era stato condannato a 9 mesi per favoreggiamento.

Le prime parole degli avvocati di Davide Rossi

Davide Rossi tramite i suoi avvocati non nasconde la sua soddisfazione per la decisione dalla Corte d’Appello di Roma:

«Siamo soddisfatti perché da otto anni ripetiamo la stessa cosa, Davide è innocente. C’era un cid a confermarlo», le parole dei legali Carla Serra e Giulia Bongiorno.

Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere i canonici 90 giorni, entro i quali i giudici d’appello pubblicheranno la sentenza.

L’incidente di Davide Rossi avvenuto 8 anni fa

Alla guida, Spadano, dopo non aver rispettato uno stop, non si accorse dell’arrivo di un’auto Fiat Punto (che aveva la precedenza) e la colpì in pieno: a bordo della Punto due ragazze, Francesca Morelli e Rosella Nicoletti, che rimasero ferite, la prima al collo, la seconda a una costola, furono poi risarcite.

Secondo il giudice di primo grado a guidare era Rossi, che sarebbe scappato dopo l’impatto, ma tale ipotesi è stata smentita.