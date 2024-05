Desirèe Mariottini, ridotte le condanne in appello bis per la morte della 16...

Nel corso dell’appello bis, sono state ridotte le condanne per la morte di Desirèe Mariottini: la 16enne di Cisterna di Latina che aveva perso la vita il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato nella zona di San Lorenzo, a Roma.

Morte Desirèe Mariottini, condanne ridotte nell’appello bis

I giudici della Corte d’Assise d’Appello hanno deciso una pena a 22 anni per Mamadou Gara, condannato all’ergastolo nel primo processo d’appello. Condannato a 26 anni, invece, Alinno Chima, a cui erano stati inflitti precedentemente 27 anni, mentre per Brian Minthe, già condannato a 24 anni, una pena pari a 18 anni. Per i tre, cittadini di origine africana, le accuse sono di: omicidio, violenza sessuale e spaccio. Risulta già definitiva, invece, la condanna all’ergastolo per Yousef Salia.

Il corpo della ragazza trovato in un palazzo a Roma

La 16enne viene ritrovata senza vita nell’ottobre 2018, in un palazzo nella zona di San Lorenzo, a Roma. I risultati dell’autopsia evidenziano tracce dell’assunzione di stupefacenti e segni di uno o più rapporti sessuali: secondo quanto ricostruito durante le indagini, la ragazza avrebbe subito abusi sessuali quando non era più cosciente a causa dell’assunzione di droga. Dopo il ritrovamento del corpo, le forze dell’ordine hanno ascoltato alcune persone che in quei giorni hanno frequentato lo stabile dove è stata trovata la giovane: “L’hanno drogata e violentata” il racconto di un ragazzo senegalese.

