Scossa di terremoto in Calabria di magnitudo 3,9: avvertita anche in Puglia e...

La scossa di terremoto si è verificata alle 14:07 con epicentro a Cirò, in provincia di Crotone

Una sequenza sismica attiva in Calabria da diverse settimane nella zona del crotonese si è fatta sentire anche oggi pomeriggio. Una scossa di magnitudo 3,9 ha attraversato la regione, venendo percepita anche nelle limitrofe Puglia e Basilicata.

La scossa si è verificata oggi, 29 maggio, alle ore 14:07, con epicentro localizzato nei pressi di Cirò (in provincia di Crotone). Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 23.5 km.

La scossa è stata avvertita distintamente in Calabria, in particolare nell’area centro-settentrionale della regione, ma anche in buona parte dell’area ionica.

Non solo però, anche in Basilicata e Puglia è stata percepita. Infatti sono diverse le segnalazioni giunte sia da Taranto che da Lecce.

Campi Flegrei

Continua a preoccupare nel frattempo la situazione nei Campi Flegrei, continuamente colpiti da numerose scosse sismiche, la più forte delle quali di magnitudo 4.4 registrata la sera del 20 maggio scorso. Attualmente sono quasi 900 gli edifici controllati. Prosegue infatti il lavoro dei vigili del fuoco che hanno svolto 897 verifiche di stabilità sugli edifici.