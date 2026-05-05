Scandalo Michelle Comi, denuncia del Codacons: l’adozione a distanza sotto la lente

Michelle Comi tra polemiche e indagini del Codacons: il caso che riaccende il dibattito su influencer, beneficenza e trasparenza.

Il caso che coinvolge Michelle Comi, al centro di uno scandalo e dell’intervento del Codacons, si inserisce nel più ampio dibattito sul ruolo degli influencer. Una vicenda nata sui social che ha rapidamente assunto contorni più seri, sollevando interrogativi su trasparenza, responsabilità e possibili implicazioni legali.

Michelle Comi: la verità sull’adozione a distanza e l’inchiesta de Le Iene

Nel corso degli ultimi anni Michelle Comi ha costruito la propria notorietà attraverso contenuti spesso provocatori, che hanno suscitato reazioni molto forti soprattutto per alcune dichiarazioni ritenute offensive. A queste polemiche si sono aggiunte iniziative discusse, come la raccolta fondi personale per un intervento estetico, che hanno contribuito ad alimentare la sua visibilità.

Il passaggio da semplice indignazione social a un caso più strutturato è arrivato con l’intervento del Codacons, che ha ufficializzato l’azione legale dichiarando: “Abbiamo presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Milano“.

Il punto di svolta è stato l’annuncio dell’adozione a distanza di un bambino senegalese, raccontata dall’influencer con toni enfatici: “Vi presento mio figlio, si chiama Momo, ha sei anni e viene dal Senegal”.

Nella stessa narrazione, Comi aveva sottolineato la volontà di offrire uno stile di vita agiato: “Ho deciso di regalare a Momo un’experience da bambino ricco, non semplicemente gli alimenti e la scuola”. Tuttavia, l’inchiesta televisiva de Le Iene avrebbe fatto emergere incongruenze rilevanti: non solo sarebbe mancato un ente ufficiale a garantire l’adozione, ma i contributi economici sarebbero stati limitati e non continuativi. Inoltre, alcuni oggetti di lusso mostrati nei contenuti social sarebbero stati utilizzati solo temporaneamente per costruire una narrazione più accattivante.

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Scandalo Michelle Comi, denuncia del Codacons: l’adozione a distanza sotto la lente

Alla luce degli elementi emersi, il Codacons pare abbia richiesto verifiche approfondite, ipotizzando che alcune condotte possano avere rilievo giuridico. Nel comunicato si sottolinea: “Chiediamo di verificare se tali condotte possano integrare gli estremi di reato… finalizzata a generare visibilità e vantaggi economici nel contesto dei social network“. L’associazione ha inoltre acceso i riflettori sull’eventuale utilizzo della beneficenza come leva comunicativa, parlando di una possibile “grave forma di inganno nei confronti del pubblico“ qualora le iniziative non fossero corrispondenti al vero.

Un ulteriore livello di approfondimento riguarderebbe gli aspetti economico-finanziari: la Guardia di Finanza sarebbe stata coinvolta per analizzare i flussi di denaro legati alla società dell’influencer, verificando la provenienza delle entrate e la coerenza tra attività dichiarate e contenuti diffusi online. Questo tipo di accertamento è particolarmente rilevante nel mondo degli influencer, dove la linea tra promozione, intrattenimento e raccolta fondi può diventare sfumata.

Dal canto suo, Michelle Comi ha respinto le accuse, sostenendo: “Io non ho mai parlato di adozione vera e propria” e ribadendo che il sostegno economico sarebbe stato superiore a quanto riportato. La vicenda resta quindi in evoluzione: le prossime mosse della magistratura e degli organi di controllo saranno decisive per chiarire eventuali responsabilità e stabilire se si sia trattato solo di comunicazione discutibile o di qualcosa di più rilevante sotto il profilo legale.