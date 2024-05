Quest’oggi, mercoledì 29 maggio, verso le ore 11 si è verificato un grave incidente sull’autostrada A1 in direzione Firenze. La tragedia ha portato alla morte di due anziani viaggiatori, un uomo e una donna di 78 e 79 anni. Il devastante scontro, ha coinvolto diversi veicoli, tra cui camion e autovetture. Oltre alle perdite umane, ci sono state numerose persone ferite.

Il grave incidente mortale

Lo scontro mortale di questa mattina ha avuto luogo esattamente al chilometro 328 dell’autostrada A1 in direzione Firenze, poco dopo lo svincolo Valdarno, situato nel tratto autostradale di Figline Valdarno. La gravità dell’evento ha reso necessaria la chiusura completa della strada, causando una lunga coda di cinque chilometri.

L’intervento dei soccorritori e personale sanitario

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, i quali sono stati prontamente supportati da una squadra di soccorritori proveniente dal distaccamento di Montevarchi. L’area è stata messa subito in sicurezza, liberando le persone intrappolate nei veicoli coinvolti nell’incidente. Purtroppo, nonostante i loro sforzi eroici, due anziani sono stati estratti senza vita, mentre un’altra persona risulta gravemente ferita e trasportata in elisoccorso al pronto soccorso di Careggi per ricevere cure urgenti.

La situazione è stata gestita con grande

professionalità anche dalla Polizia Stradale e dal personale di Autostrade per l’Italia, che hanno collaborato per gestire la viabilità e agevolare l’arrivo dei soccorsi. Al momento la circolazione in entrambi i sensi di marcia rimane bloccata, mentre le operazioni di ripristino sono in corso.