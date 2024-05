Non una mattinata facile quella dell’autostrada A1 di Firenze, a causa di un incidente che ha coinvolto un camion trasportante derrate alimentari. Nessuna persona è rimasta ferita dall’incendio causato proprio dal camion; lo stesso lo ha distrutto intorno alle 01:20, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. A causa delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, è stata temporaneamente interrotta la circolazione dei veicoli.

Firenze, Autostrada A1: camion a fuoco

Proprio nel cuore della notte, l’autostrada A1 di Firenze si è trasformata in un vero e proprio incubo per gli automobilisti. L’incidente ha visto come protagonista un camion che trasportava derrate alimentari. Il sinistro stradale ha portato alla temporanea chiusura della corsia sud, ma non solo, anche un caos prolungato fino alle prime ore del mattino.

Code e traffico: la situazione dopo l’incidente

A causa dell’incidente, è stata compromessa la viabilità del traffico per gran parte della mattinata: erano presenti code che hanno superato i 10 chilometri verso Roma e anche fino a 5 chilometri di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Le code sembrano ormai essersi risolte; rimane però un forte traffico sull’autostrada A1.