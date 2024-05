Incidente stradale a Empoli: 2 veicoli centrati da un Suv in via Ferruccio Busoni, di fronte al Teatro Shalom. A bordo ci sarebbe stato M'Baye Niang.

Lunedì 6 maggio, intorno alle 19:30, si è verificato un incidente stradale in via Ferruccio Busoni ad Empoli, proprio di fronte al teatro Shalom. Un SUV Mercedes grigio ha impattato violentemente due veicoli parcheggiati, danneggiando seriamente un furgoncino e colpendo un’altra auto. Secondo alcune fonti, tra cui testimoni oculari, a bordo del veicolo potrebbe esserci stato il calciatore M’Baye Niang.

Incidente stradale per Niang: nessun ferito

Per fortuna, nell’incidente non si sono registrati feriti e non è stato necessario l’intervento delle ambulanze. Sul posto sono giunti solo agenti di polizia per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’evento.

Le testimonianze

Testimoni oculari hanno riportato che a bordo del SUV c’erano due persone, una delle quali potrebbe essere il calciatore dell’Empoli M’Baye Niang. È da notare che quest’ultimo è stato coinvolto in un altro incidente stradale a Empoli lo scorso 20 febbraio.

Chi era alla guida del SUV?

Al momento, non è stato possibile determinare chi fosse alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente; le autorità stanno ancora indagando per chiarire questo punto. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora oggetto di approfondimento da parte degli investigatori. Da sottolineare come l’attaccante Niang non ha riportato ferite nell’incidente e non ha avuto bisogno di cure mediche.