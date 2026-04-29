Nuove regole UE per fermare abusi e pratiche commerciali crudeli verso gatti e cani

La proposta adottata dal Parlamento europeo introduce limiti al commercio, maggiori controlli sanitari e strumenti per contrastare i maltrattamenti di gatti e cani

L’Unione europea ha compiuto un passo storico: è stata approvata una norma mirata a proteggere gatti e cani da pratiche dannose. Il provvedimento, destinato a regolamentare aspetti specifici del commercio e della cura, vuole porre un freno ai maltrattamenti e alle metodologie aziendali crudeli che mettono a rischio la salute degli animali. Il testo è stato pubblicato con i riferimenti ufficiali (© European Union, 2026 – EP, pubblicato: 28/04/2026 11:23) e nasce anche dall’azione della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, che ha contribuito a definire linee guida operative.

Cosa introduce la nuova normativa

La norma stabilisce misure concrete per limitare pratiche che espongono cani e gatti a rischi sanitari o a trattamenti crudeli. Tra gli elementi principali ci sono regole più stringenti per gli allevamenti e per la vendita, requisiti di tracciabilità per garantire la provenienza degli animali e obblighi di controllo sanitario prima della cessione.

L’obiettivo è ridurre il fenomeno del commercio illecito e dei canali che favoriscono condizioni di vita inadeguate. Il testo pone inoltre l’accento su misure preventive e su sanzioni per chi viola le disposizioni, creando un quadro di responsabilità condivisa a livello comunitario.

Divieti e limiti operativi

In particolare, il provvedimento contiene divieti diretti verso pratiche considerate lesive, come modalità di riproduzione intensiva prive di controlli e scambi che aggirano i requisiti veterinari.

Viene definita la nozione di commercio responsabile e vengono specificati limiti sul numero di animali detenuti da allevamenti non professionali per evitare condizioni di sovraffollamento e stress. Queste misure puntano a interrompere il circuito economico che incentiva il trattamento strumentale degli animali, imponendo standard minimi di benessere e trasparenza per chi opera nel settore.

Impatto su animali, cittadini e imprese

Le ricadute previste sono molteplici: per gli animali si attende un miglioramento del benessere animale e una diminuzione dei casi di malattia legati a pratiche non controllate; per i cittadini, maggiore fiducia nelle transazioni e informazioni più chiare al momento dell’acquisto o dell’adozione. Anche il comparto commerciale dovrà adeguarsi, con investimenti in controlli sanitari e sistemi di tracciabilità. Le piccole attività e i soggetti non professionali riceveranno indicazioni per rispettare le nuove norme, mentre le autorità nazionali saranno chiamate a far rispettare gli obblighi e a coordinare le attività di vigilanza.

Vantaggi per la salute pubblica e l’ecosistema

La normativa non tutela solo gli animali: prevenire pratiche di allevamento e scambio non controllati è anche una misura di protezione per la salute pubblica. Ridurre la diffusione di malattie e limitare il commercio irregolare contribuisce a contenere rischi sanitari che possono avere ricadute sull’uomo. Inoltre, introducendo requisiti di tracciabilità e controlli veterinari obbligatori, si favorisce una gestione più sostenibile e responsabile del rapporto tra comunità e animali da compagnia, con benefici indiretti sull’ambiente e sulle reti di assistenza locale.

Prossimi passi e responsabilità istituzionali

Dopo l’adozione del provvedimento, il percorso prevede l’implementazione a livello nazionale e la definizione di regole attuative. Le autorità degli Stati membri dovranno recepire le disposizioni e organizzare ispezioni e sanzioni efficaci, mentre il Parlamento europeo e la Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale continueranno a monitorare l’applicazione pratica delle norme. È fondamentale che vengano predisposti strumenti formativi e campagne informative per veterinari, allevatori e cittadini, in modo che il concetto di commercio responsabile diventi prassi consolidata.

In chiusura, l’approvazione di questa misura segna un cambiamento rilevante nella tutela di gatti e cani nell’Unione europea: più controlli, divieti mirati e obblighi di trasparenza per contrastare abusi e pratiche commerciali crudeli. Resta centrale la collaborazione tra istituzioni, operatori del settore e società civile per garantire che le regole producano risultati tangibili sul piano del benessere animale e della salute pubblica. Fonte: © European Union, 2026 – EP (pubblicato: 28/04/2026 11:23).