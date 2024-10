Un focolaio preoccupante in Friuli Venezia Giulia

Recentemente, un focolaio di influenza aviaria è stato identificato in un allevamento di tacchini situato a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Questa scoperta è stata effettuata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia. Di fronte a questa emergenza, le autorità hanno immediatamente disposto l’isolamento del sito e attivato tutti i protocolli di sicurezza necessari per prevenire la diffusione del virus.

Misure di contenimento e abbattimento degli animali

Secondo le normative vigenti, è previsto l’abbattimento e lo smaltimento di tutti i capi dell’allevamento colpito. In questo caso, si tratta di circa 25.000 tacchini. Questa misura drastica è fondamentale per evitare qualsiasi possibilità di diffusione del contagio, che potrebbe avere conseguenze devastanti per l’industria avicola locale e per la salute pubblica.

L’assessore alla salute, Riccardo Riccardi, ha dichiarato: “Seguendo le indicazioni dell’OMS sul contenimento dell’influenza aviaria, il Friuli Venezia Giulia ha attivato un accurato Piano di prevenzione. La tempestività dell’intervento dimostra l’efficacia dell’unità di crisi nel contenere il contagio”. La situazione è costantemente monitorata e sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza.

Il virus dell’influenza aviaria: caratteristiche e diffusione

L’influenza aviaria è causata dal virus dell’influenza A, che può manifestarsi in forme a bassa o alta patogenicità. Questo virus colpisce principalmente gli uccelli, in particolare quelli selvatici, che fungono da portatori sani. Tuttavia, il virus è altamente contagioso e letale per gli animali di allevamento domestico, come polli, anatre e tacchini.

La trasmissione del virus avviene principalmente attraverso le feci degli uccelli infetti, rendendo fondamentale il monitoraggio degli allevamenti e l’adozione di misure preventive. Le autorità sanitarie raccomandano di mantenere alta l’attenzione e di seguire le linee guida per evitare la diffusione del virus, che potrebbe avere ripercussioni significative non solo per gli animali, ma anche per la salute umana.