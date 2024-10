Incendio devastante a Solarino: famiglia in salvo grazie al gatto

La notte scorsa, un incendio ha colpito un’abitazione nella zona di via Piave a Solarino, nel Siracusano, mettendo in grave pericolo la vita di una famiglia. Fortunatamente, i coniugi e le loro due figlie, di 8 e 17 anni, sono riusciti a fuggire in tempo, grazie all’allerta fornita dal loro gatto, che ha iniziato a miagolare incessantemente.

Il dramma della famiglia e il coraggio del gatto

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia stava dormendo quando il gatto ha iniziato a miagolare, svegliando i padroni e permettendo loro di scappare. Tuttavia, il felino non è riuscito a salvarsi e ha perso la vita nell’incendio. Il rogo ha causato il crollo del soffitto e ha provocato danni ingenti all’immobile, rendendolo inabitabile. La famiglia è stata trasportata in ospedale a Siracusa per accertamenti, e la bimba di 8 anni è stata trasferita precauzionalmente a Catania.

Intervento dei vigili del fuoco e indagini in corso

I vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di soccorso sono state complesse, ma grazie alla prontezza dei soccorritori, la situazione è stata rapidamente controllata. Al momento, è stata aperta un’inchiesta per accertare l’origine dell’incendio, che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

La reazione della comunità e il ricordo del gatto

La notizia dell’incendio ha scosso la comunità di Solarino, che si è mobilitata per offrire supporto alla famiglia colpita. Molti residenti hanno espresso la loro solidarietà e hanno condiviso la triste storia del gatto, un eroe silenzioso che ha salvato la vita ai suoi padroni. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza domestica e sull’importanza di avere piani di emergenza in caso di incendi.