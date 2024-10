La situazione attuale in Val di Sole

In Trentino, il dibattito riguardante la presenza degli orsi si fa sempre più acceso. La Val di Sole, in particolare, è al centro di una consultazione referendaria indetta per il 27 ottobre, che coinvolgerà tredici comuni. Gli abitanti esprimono preoccupazione per la sicurezza pubblica, con testimonianze che rivelano un clima di paura. “La nostra vita è cambiata da quando c’è l’orso”, afferma un residente, evidenziando come la presenza di questi animali stia influenzando le abitudini quotidiane.

Statistiche e preoccupazioni degli abitanti

Secondo Pierantonio Cristoforetti, presidente del comitato Insieme per Andrea Papi, la densità di orsi nella zona è allarmante, con circa 32-35 esemplari ogni 100 chilometri quadrati. Questa situazione ha portato a un crescente timore tra gli abitanti, che si sentono costretti a limitare le proprie attività all’aperto. “Quando è in pericolo la sicurezza pubblica, le istituzioni devono prendere dei provvedimenti”, sottolinea Cristoforetti, richiamando l’attenzione sulla necessità di un intervento concreto.

Le reazioni degli allevatori e degli animalisti

Le opinioni sulla questione sono fortemente polarizzate. Un rappresentante degli allevatori ha espresso il suo disappunto nei confronti degli animalisti, accusandoli di non comprendere la gravità della situazione. “Quegli animalisti vanno in Piazza Dante, non in tre o quattro dove c’è l’orso perché probabilmente hanno paura anche loro”, ha dichiarato, evidenziando la frustrazione degli agricoltori che si sentono minacciati dalla presenza degli orsi. La tensione tra le diverse fazioni è palpabile, e il dibattito continua a infiammarsi, senza una chiara soluzione in vista.