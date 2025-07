Malore su una giostra a Ravenna, minore trasferita in ospedale: le condizioni

Ragazza colta da malore su giostra a Ravenna, trasferita in ospedale: le cond...

Ieri pomeriggio, martedì 1 luglio, a Mirabilandia, il noto parco divertimenti di Ravenna, si è verificato un episodio di emergenza quando una ragazzina ha accusato un malore mentre si trovava su una giostra. Immediato l’intervento del personale medico e dei soccorsi, che hanno provveduto a trasportarla in ospedale con l’elicottero per accertamenti e cure urgenti.

Secondo le prime ricostruzioni, una ragazza di 14 anni ha accusato un malore subito dopo aver completato una corsa sull’iSpeed, la celebre montagna russa di Mirabilandia. Le cause precise dell’episodio non sono ancora state chiarite.

Sul posto, il personale medico del parco è intervenuto tempestivamente per prestare le prime cure alla giovane. Nel frattempo, i genitori hanno chiamato il 118, che ha inviato un’ambulanza e un elicottero per il trasferimento urgente in ospedale.

Mentre la 14enne si trovava nell’ambulatorio medico del parco, le sue condizioni sarebbero improvvisamente peggiorate, rendendo necessario l’intervento dell’elicottero di emergenza. La ragazza è stata quindi trasferita d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è arrivata in condizioni critiche ed è ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Ravenna per gli accertamenti del caso e per garantire la sicurezza.