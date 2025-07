Una tranquilla serata estiva a Pacengo, frazione di Lazise, si è trasformata in tragedia. Un bimbo di due anni è stato ritrovato sul fondo della piscina di una villetta all’interno del complesso “Residenza Costa del Sole”. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, e nelle scorse ore è arrivata la conferma più temuta dai medici.

Una drammatica vicenda ha scosso la comunità di Lazise del Garda, sulla sponda veronese del lago di Garda. Nella serata di sabato 28 giugno, un bambino di due anni è stato trovato privo di sensi sul fondo della piscina di una villetta all’interno del complesso residenziale “Costa del Sole”, situato a Pacengo, una frazione del comune.

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è stato lanciato intorno alle 22, quando i genitori, non vedendo più il piccolo, lo hanno scoperto in acqua, già in stato di incoscienza. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche.

Lazise, bimbo cade in piscina e viene trovato privo di sensi: l’epilogo è tragico

Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, nel tardo pomeriggio di mercoledì 1° luglio è stata dichiarata la morte cerebrale, tre giorni dopo il tragico incidente.

Sulla dinamica dei fatti stanno indagando i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio per chiarire con esattezza cosa sia accaduto.