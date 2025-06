Tragedia in Calabria, bambina muore annegata in una piscina del Parco acquati...

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Tragedia in Calabria precisamente nel paese di Rende, in provincia di Cosenza, dove una bambina di 8 anni è morta annegata dopo essersi immersa in una piscina del Parco acquatico “Santa Chiara”.

Bambina muore annegata in una piscina del Parco acquatico: in corso le indagini

Ennesima tragedia ai danni di un minore: a Rende, in provincia di Cosenza in Calabria, è accaduto l’inverosimile.

Una bambina di 8 anni è morta annegata in una piscina del Parco acquatico.

Indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la piccola di 8 anni. Le indagini in corso sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Rende che hanno ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, la piccola giocava in acqua quando ha avuto un malore ed è annegata. Sul luogo della tragedia si è recato anche il sindaco di Rende, Sandro Principe, e membri della giunta comunale, che hanno espresso profondo cordoglio per l’accaduto.

Testimoni sotto shock

Tensione alle stelle davanti alla struttura dove i familiari sono raccolti. Tantissime le persone che in quel momento si trovavano nel Parco per trascorrere un pomeriggio di relax e che adesso, sotto shock, stanno assistendo ai soccorsi. Una vera e propria tragedia improvvisa che getta nello sgomento un’intera comunità.