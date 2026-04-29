Grazia a Nicole Minetti, indagini urgenti e responsabilità tra ministero e Procura

Grazia a Nicole Minetti, indagini urgenti e responsabilità tra ministero e P...

Grazia a Nicole Minetti, indagini urgenti e responsabilità tra ministero e P...

La concessione della grazia a Nicole Minetti è diventata rapidamente un caso politico e istituzionale che coinvolge Palazzo Chigi, il Ministero della Giustizia e la Procura generale di Milano. Dopo le rivelazioni giornalistiche, la tensione si è concentrata sulle modalità con cui erano stati raccolti e valutati gli elementi inclusi nell’istanza che ha portato al provvedimento del Presidente della Repubblica.

Al centro delle nuove verifiche c’è un minore uruguaiano citato nella richiesta di clemenza e la documentazione che lo riguarda; per questo motivo la Procura milanese ha attivato l’Interpol con carattere di urgenza e si è riservata di verificare all’estero e in Italia ogni dettaglio rilevante. La vicenda ha immediatamente prodotto reazioni politiche e istituzionali, con esiti ancora incerti.

La posizione del governo e la difesa del ministro

La premier ha adottato una linea netta in difesa del guardasigilli: ha dichiarato di fidarsi di Carlo Nordio e ha escluso, al momento, l’ipotesi di dimissioni. Palazzo Chigi ha puntualizzato che la fase istruttoria è di competenza dell’Autorità giudiziaria e ha respinto l’accusa di scaricabarile, pur ammettendo che qualche elemento poteva essere approfondito.

In conferenza stampa la presidente ha ricordato di aver appreso del provvedimento dalla stampa, sottolineando che le pratiche di clemenza trattate negli anni sono migliaia e che non è semplice individuare anomalie senza gli atti completi.

Reazioni parlamentari e scenari politici

Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti e una informativa al Senato, invocando responsabilità politiche del ministro. Alcuni esponenti hanno evocato conseguenze anche sul destino dell’esecutivo laddove dovesse emergere un coinvolgimento diretto del dicastero. Nel frattempo, la linea del governo è stata coadiuvata dal sottosegretario che ha spiegato come le valutazioni del ministero si siano basate sui pareri ricevuti dalla Procura generale.

Le verifiche della Procura generale di Milano

La Procura generale di Milano, guidata dalla procuratrice che ha preso la parola pubblicamente, ha precisato di essere già al lavoro “con massima urgenza” per approfondire gli elementi emersi dall’inchiesta giornalistica. Il sostituto che ha seguito la pratica ha confermato che sono state attivate verifiche sia in Italia sia all’estero, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine nazionali e dell’Interpol, e che saranno esaminate tutte le circostanze: dall’adozione del minore alle eventuali incongruenze nei certificati sanitari.

Ipotesi di sviluppi giudiziari

I magistrati hanno avvertito che, se dovessero emergere elementi falsi nella documentazione che ha sostenuto la grazia, gli atti saranno trasmessi alla Procura della Repubblica per valutare responsabilità penali. È stata inoltre annunciata la possibilità di chiedere rogatorie internazionali per acquisire prove e documenti dai Paesi coinvolti, in particolare dall’Uruguay, laddove i fatti richiedano accertamenti transnazionali.

Il nodo delle deleghe e della fase istruttoria

Al centro del dibattito tecnico c’è la procedura seguita: la domanda di grazia passa per il Ministero della Giustizia e per la Procura generale del distretto, che effettua la fase istruttoria e formula un parere. In questo caso la Procura sostiene di avere agito su una delega standard proveniente dal Ministero, senza richieste di supplementi d’indagine internazionali. Dall’altra parte il Ministero ricorda che non dispone di una propria polizia giudiziaria e che ogni elemento nuovo doveva riportare l’attenzione sulle possibili necessità di approfondimento.

Che cosa cambia ora

Con l’autorizzazione ampia ad approfondire disposta dalla stessa amministrazione, la Procura milanese potrà ripetere controlli che in precedenza non erano stati svolti o non erano rientrati nell’ambito della delega. Tra gli accertamenti previsti ci sono anche verifiche su soggiorni all’estero e su persone menzionate nell’istanza di grazia, oltre al controllo dell’autenticità dei documenti medici allegati. Nel frattempo, alcune testimonianze pubbliche hanno escluso contatti clinici con il minore citato, alimentando ulteriori interrogativi da dirimere.

Lo sviluppo delle indagini determinerà se il procedimento amministrativo che ha portato alla concessione della grazia resterà confermato o dovrà essere rivisto. Finché non saranno note le risultanze complete degli accertamenti internazionali e nazionali, la controversia rimane aperta: un banco di prova per i rapporti tra Governo, Ministero e magistratura, con possibili riflessi istituzionali e politici che restano da misurare.