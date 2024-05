Dopo pochi giorni dall’ultima scossa, un nuovo terremoto ha colpito Napoli nella serata tra il 28 ed il 29 maggio, precisamente intorno alle 3:58, e anche questa volta la zona interessata è quella dei Campi Flegrei. A darne notizia è stato l’Osservatorio Vesuviano condividendo altre informazioni, come l’intensità del sisma che è stato di magnitudo 1.7.

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei

Anche questa volta il nuovo terremoto è stato accompagnato da un boato che ha allertato la popolazione vicina. Stando a quanto dichiarato dall’Osservatorio Vesuviano, il terremoto è avvenuto intorno al cratere degli Astroni ad una profondità di 2,2 chilometri sotto il suolo. Dopo l’evento sismico si è subito messo in azione il Comune di Pozzuoli, condividendo sui social un messaggio dove è presente un numero tramite il quale è possibile comunicare danni o disagi.

Come detto non è la prima volta che la zona diventa l’epicentro di un terremoto, solo nell’ultima settimana nei Campi Flegrei sono state registrate ben 274 scosse. Nonostante ciò, gli esperti hanno tenuto a precisare che durante questo lasso di tempo non si sono registrate variazioni degne di nota sia nei parametri delle deformazioni del suolo che per quanto riguarda i parametri geochimici monitorati nel periodo di riferimento rispetto al trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti.