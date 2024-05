Guardia di Finanza, 3 militari appartenenti al Soccorso Alpino muoiono durante un’esercitazione a Sondrio

Un tragico incidente si è purtroppo rivelato quello accaduto in val di Mello, nel comune di Valmasino, in provincia di Sondrio: 3 militari della Guardia di Finanza appartenenti al Soccorso Alpino sono morti

Un drammatico incidente ha colpito la comunità di Valmasino, in provincia di Sondrio, durante un’esercitazione in Val di Mello, tre militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza hanno perso la vita.

Guardia di Finanza, fatale incidente: 3 militari del Soccorso Alpino muoiono durante un’esercitazione a Sondrio

Le vittime sono cadute dal precipizio degli Asteroidi, secondo le prime ricostruzioni, a causa del cedimento di una delle due cordate. Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale e le forze dell’ordine.

Le vittime sono due uomini di 26 e 33 anni, appartenenti al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo, e un loro collega di 23 anni del gruppo di Sondrio. Originari di Bormio e Tirano, i tre militari sono precipitati per decine di metri, trovando una morte prematura durante una missione di addestramento. La perdita di questi giovani e coraggiosi soccorritori ha lasciato un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nelle comunità di appartenenza.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre militari. “Mi stringo al dolore delle famiglie dei tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza morti tragicamente in Val Masino durante un’esercitazione. Le mie condoglianze anche alla Guardia di Finanza per questo lutto che colpisce profondamente tutti noi”, ha dichiarato il ministro.