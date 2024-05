Alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 29 maggio, una donna di 30 anni è precipitata dal cavalcavia dell’autostrada A4, all’altezza di via Prati, a Vigonza (Padova). Per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Il gesto ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale sull’asse Venezia-Milano.

Padova, donna precipita dal cavalcavia dell’autostrada A4

Il tutto è avvenuto nel territorio comunale di Vigonza, in provincia di Padova. Si tratta di una 30enne di origini veneziane (di Stra), ma residente in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, ci sarebbero pochi dubbi sulla natura del gesto che sarebbe volontario. Dopo i primi rilievi, effettuati dalla polizia scientifica, è stato escluso il coinvolgimento di terze persone, anche se i sopralluoghi sono proseguiti per tutta la mattinata e alcuni accertamenti sono ancora in corso.

Le ripercussioni del gesto

Il gesto della donna ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale sull’asse Venezia-Milano: le code, che in direzione Milano hanno superato i 10 chilometri, partivano dall’innesto tra il passante poco dopo Dolo, sull’A4, e terminavano qualche chilometro prima di Padova Est.

