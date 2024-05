Israele non limita i suoi movimenti militari alla Striscia di Gaza e all’area di Rafah, ma è particolarmente attivo su tutta la zona del Medio Oriente. Nella giornata di ieri, per esempio, l’aeronautica di Tel Aviv ha lanciato un attacco missilistico contro una base militare Hezbollah in Siria.

Siria, attacco di Israele a base Hezbollah: l’offensiva

A riferirlo è stata per prima la televisione ‘al Hadath‘ con sede a Dubai, che spiega come l’aeronautica israeliana abbia lanciato un pesante attacco missilistico contro una base militare della milizia sciita Hezbollah sita nella provincia di Homs, in Siria. Secondo quanto riferito dai media, a seguito dell’attacco, sarebbero morti almeno sei combattenti Hezbollah. Non si tratta del primo attacco di Israele in Siria degli ultimi mesi: in totale hanno già perso la vita 40 militari filogovernativi e 13 civili siriani.

Siria, attacco di Israele a base Hezbollah: sei morti

Nello specifico, gli aerei degli israeliani hanno lanciato missili contro l’insediamento di al-Fruklus, luogo non troppo distante rispetto a Damasco, ma hanno colpito anche Baniyas, distruggendo una casa e uccidendo una ragazza e ferendo 12 persone.