Momenti di paura e terrore quelli vissuto da Elena Morali, ex concorrente de “La Pupa e il Secchione ” e “L’Isola dei Famosi”. La showgirl infatti sarebbe stata aggredita in pieno centro a Milano. Ecco il suo racconto shock.

Elena Morali vittima di una aggressione in centro a Milano: il racconto shock

Aggredita in pieno giorno in centro a Milano, Elena Morali su Instagram ha raccontato quanto le è accaduto, quei momenti carichi di paura e terrore, quando un uomo l’avrebbe appunto aggredita mentre si trovava in auto.

Un episodio che sarebbe iniziato senza un motivo apparente e sarebbe subito degenerato tra insulti, calci alla vettura e il tentativo di aprire la portiera: “Stavo prendendo la macchina, avevo il parrucchiere e dovevo uscire e fare manovra. Questa persona inizia a inveire, a insultarmi in malo modo. Non mi sono data una spiegazione. L’unica ragione che mi do è che avesse preso qualcosa.” Nel suo racconto la Morali ha detto che l’uomo avrebbe cominciato a insultarla per poi demolire lo specchietto e tentare di aprire la portiere, fortunatamente senza riuscirci: “Mi sono presa così tanto dal panico che ho pensato: questo mi ammazza.

È grande e grosso, mi spacca.” Per salvarsi ha detto che avrebbe finto di essere in diretta sui social: “Se faccio finta di essere in diretta, questo si ferma. Per fortuna sono riuscita anche a fare il video.” Video che sarebbe poi stato consegnato alle forze dell’ordine.

Elena Morali aggredita a Milano: la denuncia

Stando sempre al racconto di Elena Morali, nessuno delle persone presenti in quel momento sarebbe intervenuta per aiutarla. Poco dopo sarebbe arrivato il suo compagno, Luigi Mario Favoloso, e insieme sarebbero andati a sporgere denuncia: “Io non amo piangere sui social, ma mi sono davvero spaventata. Non è possibile che a Milano, alle 15, in centro, possa succedere una cosa del genere“.