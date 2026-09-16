Donald Trump oltre ad essere il presidente degli Stati Uniti d’America è una delle persone più ricche della nazione che amministra e difatti non ha fatto mistero durante i suoi comizi di come i suoi guadagni a partire dal secondo mandato di Presidente siano aumentati, scopriamo quindi da dove arriva la crescita ed a quanti dollari ammonta.

Le crypto la miniera d’oro di Trump

Gran parte dei guadagni di Trump arriva dalle Crypto le valute virtuali che lui ha immesso sul mercato, infatti si parla dei meme coin o $Trump il dollaro che porta il nome del presidente.

La società in questione è la Cic Digital LLC che grazie al “Celebration Coin” ha permesso di ricavare ben 635 milioni di dollari.

Poi il World Liberty Financial, progetto della famiglia Trump che ha permesso di fatturare ben 526 milioni di dollari, altri 65 milioni di dollari dalla cessione di partecipazioni nella holding.

Altri 196,875 milioni arrivano dall‘investimento nella società “Stablecoin Holdco LLC” ovvero la società a capo del progetto familiare World Liberty Financial.

Il salto in avanti rispetto al 2024 è stato davvero ampio, per il 2025 aveva dichiarato 57 milioni di dollari e ora ha tranquillamente superato il miliardo di dollari.

Case, campi da golf e l’utilizzo del marchio Trump

Non solo cryptovalute anche il classico investimento nel mattone, infatti ha ricavato ben 389 milioni di dollari dalle varie case che ha tra gli Stati Uniti e la Scozia, solo Mar-A-Lago, il suo retiro ha prodotto nel 2025 77 milioni di dollari.

Poi l’utilizzo del suo cognome, Trump ha accordi di licenza per progetti realizzati da terzi in Arabia Saudita e una società immobiliare in Arabia Saudita, qui il totale cresce a oltre 30 milioni – 21 milioni per gli accordi e 9,2 dalla società fondata in Arabia.

Poi 86 milioni dalle cause vinte contro i BigTech nel 2025 e le due pensioni, quella da 6.484 dollari al mese dalla Screen Actors Guild e i 727 dollari mensili dalla American Federation of Television & Radio Artists. Pensioni che fruttano al Tycoon oltre 86.000 dollari l’anno.

Non meno importanti i regali, per un valore di 370 mila dollari, di questi 250 mila arrivano dalla statua regalata al Presidente USA dal fondatore di Sticker Mule, Anthony Constantino.