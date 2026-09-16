L’annuncio da parte di Ursula Von Der Leyen durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo: “Il Canada primo membro associato dell’Ue”. I dettagli.

Von Der Leyen, discorso sullo Stato dell’Unione: “Canada primo membro associato dell’Ue”

Ursula Von Der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, si è rivolta direttamente al premier canadese Mark Carney aprendo alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell’Ue: “Caro Mark, ho detto che dobbiamo ripensare urgentemente le nostre partnership.

Per questo, vorrei lavorare con voi per aprire la strada affinché il Canada diventi il primo membro associato dell’Ue. Condividiamo un oceano, gli stessi valori e lo stesso modo di vedere il mondo. E ora costruiremo anche il nostro futuro comune. Grazie per essere qui.“

Von Der Leyen, discorso sullo Stato dell’Unione: “Passeremo dal Ceta a un’Alleanza per il futuro”

La presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo si è come detto rivolta al premier canadese Mark Carney, aprendo alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell’Ue. La Von Der Leyen ha anche aggiunto: “Uniremo volontariamente le nostre forze.

Passeremo dal Ceta a un’ ‘Alleanza per il futuro’ per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune.”