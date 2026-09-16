Il cantante country è morto a 56 anni nella sua casa in West Virginia: era noto per il successo con i Taylor Made.

Il mondo della musica country piange Brian “Nashville” Duckworth, morto a 56 anni nella sua casa in West Virginia. Il cantante era noto soprattutto come membro dei Taylor Made, trio formato insieme al fratello e alla sorella, con cui aveva conquistato importanti riconoscimenti e condiviso il palco con diversi protagonisti della scena country americana.

Addio a Brian “Nashville” Duckworth, aveva 56 anni

Lutto nel mondo della musica country per la morte di Brian “Nashville” Neil Duckworth, scomparso a 56 anni. Il cantante è morto il 7 settembre nella sua abitazione di Clarksburg, in West Virginia. La causa del decesso non è stata resa nota. Originario di Grafton, Duckworth era conosciuto soprattutto come componente dei Taylor Made, trio formato circa quindici anni fa insieme al fratello Greg Duckworth e alla sorella Wendy Williams.

La musica, si legge nel necrologio, era «una parte speciale della sua vita» e Brian «non perdeva mai l’occasione di condividere la sua voce», tanto da guadagnarsi il soprannome di “Nashville”. Il gruppo si era fatto conoscere nel panorama country statunitense negli anni Dieci, arrivando a esibirsi con artisti come Dierks Bentley, Charlie Daniels e Miranda Lambert.

Nel 2012 il brano Things You Don’t Grow Out Of raggiunse il 36esimo posto della Billboard Indicator Chart, mentre nel 2013 i Taylor Made furono nominati Independent Artist of the Year da MusicRow Magazine.

Parlando del percorso della band, Duckworth aveva dichiarato: «Tre ragazzi cresciuti in un quartiere popolare hanno bisogno di molto aiuto per farsi conoscere», aggiungendo: «Siamo entusiasti di ogni singolo passo che stiamo compiendo lungo il percorso».

Il ricordo della famiglia dopo la morte di Brian “Nashville” Duckworth

A ricordare il cantante è stata anche la nipote Brianna Duckworth Kazner, che sui social ha condiviso un video del proprio matrimonio del 2025, definendolo “l’ultima volta che i Taylor Made hanno cantato insieme”. La giovane ha raccontato di essere cresciuta assistendo alle esibizioni della famiglia e di essersi spesso rivolta allo zio per ricevere consigli nella scrittura delle proprie canzoni. «Just last week, he called me about a song idea he had. Guess I should get to work on that», ha scritto ricordando una delle loro ultime conversazioni.

Duckworth lascia la moglie Tina Scheuvront Duckworth, sei figli e quattro nipoti. I funerali si sono svolti il 14 settembre, con la sepoltura al Floral Hills Memorial Garden.