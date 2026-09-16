Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté hanno coperto il motto di solidarietà per Ceuta durante le cerimonie pre‑partita, suscitando una forte polemica.

Il 15 settembre 2026, poco prima dell’incontro tra Elche e Real Madrid, è emersa una controversia fuori dal terreno di gioco. In risposta all’arrivo di migranti provenienti dal Marocco nella città autonoma di Ceuta, le squadre hanno deciso di indossare una maglietta con il motto «Todos somos Caballas» a sostegno della popolazione locale.

L’iniziativa, promossa da OneFootball, doveva essere un gesto di solidarietà collettiva, ma tre dei volti più noti del club spagnolo hanno rovinato l’effetto.

Il progetto di solidarietà per Ceuta

La maglietta, semplice nella sua composizione, riportava in grande evidenza la frase «Todos somos Caballas» termine con cui gli abitanti di Ceuta si identificano.

Il gesto era previsto per tutti i giocatori presenti nelle foto ufficiali: il messaggio doveva comparire ben visibile davanti alle telecamere, in modo da sottolineare l’unità contro l’intolleranza e la crisi umanitaria. L’obiettivo principale era trasformare il momento pre-partita in un segno di empatia verso una comunità che sta vivendo tensioni sociali e politiche.

Come dovevano essere indossate le magliette

Il protocollo prevedeva che la maglietta fosse indossata sopra la maglia da gioco, lasciando scoperto il petto e la zona del collo, dove è stampato lo slogan. Il design, studiato per essere leggibile anche a distanza, era stato condiviso con gli allenatori di entrambe le squadre per garantire una corretta esposizione durante le foto ufficiali. Qualsiasi deviazione – ad esempio piegare la maglia o indossarla al contrario – avrebbe compromesso la visibilità del messaggio.

Le tre stelle che hanno occultato il motto

Nel momento clou della cerimonia, Vinicius JúniorKylian Mbappé e Ibrahima Konaté sono stati ripresi con la maglietta posizionata in modo tale da coprire completamente la scritta. Alcuni osservatori hanno notato che la maglia era stata infilata sotto la giacca o sistemata alle spalle, rendendo il motto praticamente invisibile. Mentre gli altri membri di Real Madrid e gli avversari dell’Elche hanno rispettato alla lettera le indicazioni, questi tre giocatori hanno generato un’immediata ondata di critiche sui social e nei media sportivi.

Reazioni di pubblico e media

Le immagini diffuse hanno innescato una forte discussione: i fan hanno accusato i tre internazionali di aver mostrato una “maniera superficiale” di solidarietà, mentre alcuni commentatori hanno ipotizzato un possibile errore di comunicazione con lo staff tecnico. Nel frattempo, i colleghi di squadra hanno difeso l’intenzione dei protagonisti, sostenendo che non vi fosse alcuna volontà di offendere la causa di Ceuta, ma solo una confusione nell’allestimento della divisa.

Conseguenze e riflessioni sull’iniziativa

La vicenda ha sollevato interrogativi sul ruolo delle stelle del calcio nei messaggi di rilevanza sociale. Se da un lato la partecipazione di volti così noti può amplificare l’attenzione su situazioni delicate, dall’altro un gesto errato rischia di sminuire l’efficacia della campagna. L’organizzatore OneFootball ha ribadito l’importanza di una corretta gestione di tali iniziative, invitando le squadre a rafforzare le indicazioni operative prima di eventi simili. Per il Real Madrid, resta il compito di rimediare all’incidente e dimostrare, con azioni concrete, il proprio impegno verso la solidarietà internazionale.