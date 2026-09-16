Stefano De Martino è andato al concerto di Emma Marrone. Il conduttore si è recato nei camerini e poi ha assistito allo spettacolo.

Grande entusiasmo, ieri 15 settembre, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il concerto di Emma Marrone. La cantautrice salentina ha celebrato sedici anni di carriera alternando i brani più amati del suo repertorio alle canzoni più recenti, accompagnata dall’affetto di un pubblico numeroso e partecipe. A catalizzare l’attenzione degli appassionati di gossip, però, è stata soprattutto la presenza di Stefano De Martino.

Il conduttore, secondo le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Giuseppe Candela, avrebbe raggiunto il backstage per incontrare Emma anche in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Gli ospiti del concerto di Emma a Milano

La serata è stata un viaggio nella carriera di Emma, tra successi, emozioni e collaborazioni speciali. Tra i momenti più intimi c’è stato il duetto unplugged con il produttore Juli, con il quale la cantante ha interpretato Brutta storia.

Particolarmente emozionante è stato poi l’incontro sul palco con Alessandra Amoroso. Le due artiste, legate da una lunga amicizia e da un rapporto artistico consolidato, hanno cantato insieme Pezzo di cuore, brano intenso e molto amato dai fan. A seguire, hanno proposto anche Non è l’inferno, una delle canzoni più impegnate del repertorio di Emma.

Rivolgendosi all’amica, Emma ha voluto ringraziarla pubblicamente: “Fatti dire una cosa, innanzitutto grazie perché immagino quanto è complesso essere lì nonostante tu abbia una bimba piccola. Grazie per l’amore che metti sempre nelle cose. E ti dico, appena c’hai cinque minuti torna che ci manchi. Ti meriti tutto e anche di più” ha dichiarato.

Amoroso ha risposto con un bacio sulla guancia e un saluto al pubblico. Il vero colpo di scena della serata è arrivato poco dopo, con la comparsa a sorpresa di Luciano Ligabue. Insieme a Emma, il rocker ha regalato al pubblico un’interpretazione intensa e rabbiosa di Quella che non sei.

Stefano De Martino al concerto: Sanremo 2027 nel futuro?

A far parlare, lontano dal palco, è stata invece la presenza di Stefano De Martino. Il conduttore sarebbe arrivato all’Ippodromo Snai San Siro poco prima dell’inizio dello spettacolo, raggiungendo anche i camerini di Emma. La visita ha immediatamente alimentato le indiscrezioni, soprattutto alla luce del ruolo che De Martino dovrebbe ricoprire nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela sui social, il conduttore starebbe pensando di coinvolgere Emma nella kermesse canora del 2027.

“Arrivato con il suo Suv all’Ippodromo di San Siro dirigendosi dietro le quinte per raggiungere i camerini di Emma. Il Pube de Oro spinge per averla a Sanremo 2027 e ‘usare’ il suo nome sul fronte gossip“, ha scritto il giornalista. A rafforzare il tam tam sui social sono comparsi anche alcuni video in cui De Martino canta con entusiasmo i brani dell’ex compagna, lasciandosi andare soprattutto sulle note di Resta ancora un po’, una delle canzoni più delicate del repertorio di Emma, pubblicata nel 2014. Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni: non è arrivata alcuna conferma ufficiale sulla possibile partecipazione di Emma a Sanremo 2027. La presenza di De Martino, però, ha aggiunto un ulteriore elemento di curiosità a una serata già ricca di musica, ospiti ed emozioni.