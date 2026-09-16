Ex volto di Uomini e Donne in ospedale: "Incidente e fratture multiple"

Ex volto di Uomini e Donne in ospedale: "Incidente e fratture multiple"

Un ex protagonista di Uomini e Donne è finito in ospedale a causa di un brutto incidente.

Nuovo incidente per Ernesto Passaro, ex protagonista di Uomini e Donne, che a pochi mesi da un episodio simile è stato nuovamente costretto a ricorrere alle cure dei medici. Questa volta l’ex corteggiatore avrebbe riportato la frattura di due costole, un trauma che gli avrebbe provocato forti dolori e reso necessario il trasferimento in ospedale.

Dopo gli accertamenti e il periodo di osservazione, Passaro è stato dimesso ed è riuscito a fare ritorno a casa soltanto in tarda serata. Per lui si apre ora una fase di riposo e convalescenza, anche alla luce del precedente incidente avvenuto pochi mesi fa.

Uomini e Donne, nuovo incidente per Ernesto Passaro

La dinamica del nuovo incidente non è stata resa pubblica, mentre sono state rese note le conseguenze fisiche.

Gli esami effettuati in ospedale avrebbero evidenziato la frattura di due costole, un infortunio che può provocare dolore intenso e richiedere diversi giorni di recupero. Non è la prima volta nel 2026 che Ernesto Passaro deve ricorrere alle cure mediche dopo un incidente. Un episodio analogo era avvenuto già a giugno, quando l’ex protagonista di Uomini e Donne era finito in pronto soccorso e, in quell’occasione, era stato ricoverato per alcuni giorni prima di poter rientrare a casa.

La nuova disavventura ha inevitabilmente riacceso l’attenzione dei suoi sostenitori, anche perché arriva a breve distanza dal precedente episodio. Al momento, comunque, le informazioni disponibili riguardano soprattutto il trauma riportato e le successive dimissioni dall’ospedale.

Passaro era diventato noto al pubblico televisivo per la partecipazione a Uomini e Donne e per la relazione nata all’interno del programma con Cristiana Anania, di cui era stato la scelta. I due avevano lasciato insieme la trasmissione, ma la loro storia si era conclusa pochi mesi dopo.

La fine della storia con Cristiana Anania e le ultime indiscrezioni

La rottura tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania era arrivata ad aprile, dopo pochi mesi trascorsi lontano dalle telecamere. Inizialmente i due avevano parlato di incomprensioni diventate difficili da superare, ma successivamente la separazione era stata accompagnata da accuse e polemiche sui social. Passaro aveva respinto alcune indiscrezioni relative a presunti tradimenti, arrivando anche a prospettare il ricorso alle vie legali qualora le voci non fossero cessate. L’ex corteggiatore aveva sostenuto di aver iniziato nuove frequentazioni soltanto dopo la conclusione definitiva della relazione.

Più recentemente, invece, è stata Cristiana Anania a finire al centro del gossip. Alcune indiscrezioni l’hanno accostata a Giovanni Grazioso, volto dell’ultima edizione di Temptation Island. Si è parlato di una possibile frequentazione tra i due, ma nessuno dei diretti interessati ha confermato pubblicamente la relazione. Passaro, dal canto suo, non avrebbe commentato le voci riguardanti la vita sentimentale dell’ex compagna. Ora l’attenzione torna su di lui per un motivo completamente diverso: dopo il nuovo incidente e la diagnosi di due costole fratturate, dovrà affrontare un periodo di riposo e recupero.