Meghan Markle ha ritirato i figli da scuola dopo due giorni: cosa è successo...

Meghan Markle ha ritirato i figli da scuola dopo due giorni: cosa è successo...

I figli del principe Harry e di Meghan Markle sarebbero stati ritirati dalla scuola dopo appena due giorni dall’inizio delle lezioni. Alla base della decisione potrebbero esserci motivi legati alla sicurezza della famiglia, ma anche il tempo eccessivo necessario per raggiungere l’istituto o la diffusione del numero di cellulare personale della duchessa di Sussex in una chat WhatsApp composta dai genitori degli alunni.

Il caso arriva mentre i Sussex attendono una nuova valutazione sul livello di protezione da garantire loro durante la permanenza nel Regno Unito. La decisione spetterà al Comitato esecutivo per la protezione della famiglia reale e delle figure pubbliche, noto con l’acronimo Ravec.

Il numero di Meghan diffuso nella chat dei genitori

Secondo quanto riportato dall’Express, all’inizio del mese Meghan Markle avrebbe fatto scattare un allarme dopo che il suo numero personale sarebbe trapelato in un gruppo WhatsApp tra genitori. La duchessa si era unita alla chat poco prima che Archie e Lilibet iniziassero il loro primo giorno di scuola nel Regno Unito.

In uno screenshot pubblicato dal Sun si legge il messaggio di benvenuto rivolto a Meghan da una mamma del gruppo, seguito dalla risposta della duchessa: “Ciao mamme! Grazie per il caloroso benvenuto. Sono felicissima di far parte di questa comunità xx“. Lo screenshot sarebbe stato poi condiviso più volte, alimentando le preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza dei Sussex.

La diffusione del numero non sarebbe però l’unica ragione presa in considerazione. Stando alle ricostruzioni della stampa britannica, la famiglia avrebbe valutato anche i rischi connessi al traffico e ai lunghi spostamenti quotidiani. Il tragitto verso la scuola avrebbe richiesto molto tempo, aumentando potenzialmente l’esposizione dei bambini e dei loro accompagnatori.

La valutazione sulla sicurezza dei Sussex

Ufficialmente, il trasferimento di Archie e Lilibet, rispettivamente di sette e cinque anni, sarebbe stato motivato proprio da questioni legate alla sicurezza del percorso. La decisione è arrivata dopo una riunione del Ravec, l’organismo incaricato di valutare la protezione delle figure pubbliche e della famiglia reale. Harry è in attesa delle conclusioni di una valutazione delle minacce affidata al Risk Management Board. Il Ravec dovrà quindi stabilire se, alla luce delle mutate circostanze, il duca e la duchessa abbiano diritto a una sicurezza finanziata dai contribuenti britannici durante i loro soggiorni nel Regno Unito.

Secondo il Telegraph, il presidente del comitato avrebbe scritto a Harry confermando l’avvio di una nuova valutazione del rischio per il duca e di un’analisi separata per Meghan. La questione della protezione resta dunque centrale per la coppia, che negli ultimi anni ha più volte espresso preoccupazioni per la propria sicurezza e per quella dei figli.

Per il momento non è stata fornita una conferma ufficiale su tutte le motivazioni del cambio di scuola. Le ipotesi circolate sui media britannici riguardano sia la gestione degli spostamenti sia la possibile esposizione di informazioni personali della duchessa.