La storia di Laura Papadopulos Green è davvero incredibile e dimostra quanta forza di volontà e coraggio servano per affrontare una diagnosi medica che avrebbe molto probabilmente affossato chiunque ma non lei, giovane donna che ha scoperto di avere un male incurabile capendo che il proprio corpo non stava reagendo come avrebbe dovuto.

Ora la decisione di fare divulgazione su TikTok

La ragazza ora ha 31 anni ed ha deciso di mollare il lavoro in azienda che svolgeva per dedicare il proprio tempo a fare divulgazione su TikTok, svelando ai coetanei l’evoluzione della malattia e come passa le sue giornate.

Un messaggio che lei ripete come un mantra in ogni contenuto social è quello di ascoltare il proprio corpo, se ci sono dei segnali sospetti non aspettare ma affidarsi a qualcuno in grado di dare consiglio.

Lei lo sa bene, non si è arresa ai primi ostacoli quando si è accorta che il suo braccio destro era paralizzato e ha insistito perché venissero fatti esami approfonditi che poi hanno manifestato la malattia.

Lo Shawannoma è tornato nel 2023

Il tumore che ha colpito Laura le era stato diagnosticato per la prima volta nel 2013, quando aveva 18 anni, si trattava di uno Shawannoma, un tumore al cervello all’epoca di basso grado, quindi i medici decisero di operarla.

Tutto era partito da spasmi muscolari improvvisi e dalla paralisi completa del braccio destro. L’operazione è andata bene, nonostante le avessero detto che sarebbe potuta morire nel caso avesse deciso di farla, e la massa tumorale è stata asportata.

Nel 2023, 10 anni dopo, durante un controllo ha scoperto che il tumore era ritornato, la massa era molto attiva, inizialmente non le concessero i controlli ma lei lottò affinché un medico specializzato la potesse visitare.

La nuova diagnosi fu uno choc per lei, le richiedette mesi e mesi di terapie e lavoro per ritrovarsi a livello mentale ma ora il peggio è passato e sta combattendo con il tumore ergendosi a paladina per le cure e le diagnosi se qualcosa è effettivamente cambiato nel nostro corpo.