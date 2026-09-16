Il Grande fratello Vip torna a far parlare di sé nella stagione 2026, con la prima trasmissione in onda giovedì 17 settembre su Canale 5. Dopo una pausa di diversi mesi, il reality si prepara a riaccendere la curiosità del pubblico, proponendo una programmazione scandita da due serate inaugurali, il 17 e il 19 settembre, e nuovi appuntamenti la settimana successiva.

Il ritorno è confermato dal network Mediaset, che ha già annunciato i dettagli relativi a conduttori, opinionisti e alla formazione del cast.

Conduzione e opinioni: Ilary Blasi al timbro di una nuova stagione

La conduzione rimane nelle mani della nota presentatrice Ilary Blasi che guiderà il pubblico attraverso le dinamiche della Casa con la consueta energia.

Accanto a lei, nel nuovo studio completamente rinnovato, rimangono le due opinioniste già consolidate: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il trio avrà il compito di commentare le vicende dei concorrenti, analizzare le alleanze e anticipare le possibili svolte del gioco, creando un contesto di intrattenimento ricco di tensione e humor.

Open House: la prima anteprima del 15 settembre

Come da tradizione, la produzione di Endemol Shine Italy parte del gruppo Banijay Entertainment ha introdotto l’evento Open House. Il 15 settembre, quattro volti scelti hanno potuto entrare nella Casa dei sogni prima dell’inizio ufficiale dello show, offrendo al pubblico la possibilità di assistere ai primi momenti di convivenza. I fortunati sono Carmen Di PietroJonathan KashanianPiera Meloni e Alessandro Varsi. La loro esperienza è stata trasmessa in esclusiva su Mediaset Infinity permettendo agli spettatori di vivere le prime impressioni e le prime strategie dei concorrenti.

Il cast completo: 18 volti pronti al confronto

Dopo l’Open House, la Casa si arricchisce di altri quattordici partecipanti, formando un totale di 18 concorrenti. La lista comprende: Simone AnnicchiaricoAlex BelliGiancarlo DantoGiacomo GallaniMarina La RosaValeria MariniMichelle MasulloFederica MorelloMoreno MorelloAndreas MüllerGiulia ProvvediMegan RiaAlessandro Roncaccia e Guendalina Tavassi. Ogni concorrente porterà con sé un repertorio di talenti, ambizioni e possibili alleanze, rendendo la competizione una vera corsa al montepremi finale.

Calendario delle prossime puntate

Dopo le due serate di apertura, la trasmissione continuerà la settimana successiva con due nuovi appuntamenti: lunedì 21 settembre e venerdì 25 settembre. Le date sono state confermate dalla rete, che ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione del pubblico con conduttori e opinionisti sempre presenti, oltre a una programmazione che prevede sfide, nomination e momenti di tensione. Il format si preannuncia ricco di colpi di scena, con la possibilità per i fan di seguire in diretta sia su Canale 5 che in streaming su Mediaset Infinity.

Gli occhi di tutta Italia saranno puntati sulla Casa a partire dal 17 settembre, con la speranza di scoprire chi riuscirà a conquistare la fiducia del pubblico e aggiudicarsi il premio finale.