Can Yaman, l'attore svela come si è preparato per il ruolo di Sandokan e i segreti per mantenere quel fisico statuario.

Can Yaman sarà uno dei volti più attesi del Festival di Sanremo, l’attore che ha impersonato Sandokan nella serie tv che ha avuto enorme successo ha svelato alcuni retroscena legati alla trasformazione fisica che ha ottenuto per rientrare a pieno nel ruolo della “Tigre della Malesia”.

Allenamenti massacranti per l’obiettivo

In primo piano l’attore turco ha voluto parlare degli allenamenti a cui si è sottoposto per ottenere quel fisico che ha fatto e fa impazzire tantissime donne in tutto il mondo.

Allenamenti tre volte al giorno lavorando sulla massa muscolare sia della parte alta che della parte bassa del corpo.

L’inizio della giornata di Yaman avveniva con un’ora di Tapis Roulant, seguita da un breve riposo per poi una effettuare una sessione intensissima in palestra. Pausa pranzo e poi il terzo allenamento.

La medesima routine ogni giorno, per arrivare al massimo dell’energia quando si dovevano effettuare le riprese.

La dieta, a base di tofu e legumi

Oltre all’allenamento contava soprattutto la dieta, su questa parte l’attore ha svelato il suo “segreto” l’accoppiata che non ti aspetti ma che nel suo caso ha fatto un vero e proprio miracolo.

Tofu e Legumi, ecco quello che mangiava quotidianamente a pranzo e a cena, a svelarlo è lui stesso in un’intervista al Giornale oltre a quello ha fatto molto anche il digiuno intermittente, mangiava nelle otto ore e per le altre 16 non toccava nulla.

Un sacrificio che ha portato i suoi frutti, ha reso ottimamente la parte del guerriero malese, impersonata nel piccolo schermo solamente da Kabir Bedi prima di lui.