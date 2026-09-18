Il colonnello Mario Giuliacci è stato indubbiamente tra i protagonisti di questa estate 2026 con i suoi aggiornamenti quotidiani su cosa aspettarsi a livello meteo e non ha perso questa abitudine nemmeno a settembre ad ondata di calore ormai attenuata, dedicando del tempo sulla sua pagina Instagram ai suoi affezionati followers.

I fan più accanti spalleggiano per il Colonnello

In mezzo a commenti di cattivo gusto la pagina del Colonnello Giuliacci è però ricca di messaggi positivi dove il pubblico lo ringrazia per il servizio che offre ogni giorno e per l’interattività con i follower.

Giuliacci infatti nonostante la non più giovane età sfrutta i social nel modo corretto, creando un collegamento tra la sua capacità metereologica e i fans che aspettano i suoi commenti, anche perché sono cresciuti con lui protagonista in televisione.

Infatti arrivano quotidianamente complimenti e messaggi di incitamento per il colonnello, uno sprono a continuare questa striscia di aggiornamenti quotidiani perché il rapporto va oltre la sola lettura delle previsioni del tempo.

Insulti in diretta al follower Daniele, Giuliacci non ci sta

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Durante una diretta Giuliacci ha visto i commenti poco graditi di suoi presunti followers che lo criticano perchè a volte non azzecca le previsioni e sbaglia.

Solitamente lascia correre, ma in una delle ultime dirette non è riuscito a stare zitto e si è rivolto direttamente all’interlocutore, un tale di nome Daniele.

“Senti Daniele del c***o vai a casa tua e fatti i fatti tuoi, io non ho bisogno dei tuoi consigli, capito? Daniele ti ho citato perché sei uno s*****o”.

Altri epiteti rivolti all’utente sono stati declamati, evidentemente Giuliacci non ha più pazienza per chi intasa la sua diretta dove aggiorna il suo pubblico.

Certamente un messaggio oltre le righe e poco corrispondente al personaggio, un suggerimento a Giuliacci lo vogliamo dare : Colonnello la prossima volta tolga i commenti così si risparmia la collera.