Dopo una carriera costruita tra record, medaglie e grandi traguardi internazionali, Federica Pellegrini oggi ha scelto di mettere la famiglia al centro delle proprie priorità. L’ex campionessa di nuoto, intervistata da 7 del Corriere della Sera, ha raccontato con sincerità la nuova quotidianità vissuta insieme al marito Matteo Giunta e alle figlie Matilde e Rachele, soffermandosi sulle gioie, ma anche sulle difficoltà della seconda maternità.

L’arrivo della seconda bambina ha cambiato nuovamente gli equilibri familiari e, almeno per il momento, l’idea di allargare ancora la famiglia non sembra essere nei piani della coppia. “Al momento non ci sarà un terzo figlio, già così siamo al limite del collasso!“, ha scherzato Pellegrini, descrivendo una quotidianità già molto intensa.

La confessione di Federica Pellegrini su Rachele: la sorpresa arrivata prima del previsto

La seconda gravidanza è arrivata inaspettatamente. Federica ha raccontato che lei e Matteo Giunta avevano immaginato di aspettare ancora prima di avere un altro figlio, ma Rachele è arrivata prima del previsto. “Rachele è stata una sorpresa, è arrivata in un momento in cui non cercavamo un secondo figlio.

Avremmo aspettato un altro anno, ma forse è stato meglio così“, ha spiegato. Anche il confronto tra le due maternità ha permesso alla ex nuotatrice di scoprire quanto ogni esperienza possa essere diversa. La nascita di Matilde era stata particolarmente difficile, con due giorni di travaglio doloroso terminati con un cesareo d’urgenza. Per Rachele, invece, era stato programmato un cesareo su indicazione dei medici.

“Con Matilde ero distrutta ancor prima di iniziare a fare la mamma, con Rachele il contrario“, ha raccontato Pellegrini. La piccola, inoltre, avrebbe un carattere particolarmente tranquillo, tanto da aver fatto emergere nella madre una paura ironica: “La paura è di dimenticarmela da qualche parte“. Matilde, intanto, sta imparando a condividere l’attenzione dei genitori con la sorellina. Rachele sembra aver conquistato immediatamente la sorella maggiore con i suoi sorrisi, anche se la gelosia non manca. “Di me è gelosissima: ‘Mamma mia, solo mia’, dice“, ha raccontato Federica.

Matteo Giunta più presente e una nuova idea di famiglia

Con l’arrivo della seconda figlia sono cambiati anche gli equilibri tra Federica e Matteo. Secondo Pellegrini, il marito avrebbe affrontato questa seconda esperienza con un atteggiamento diverso, forte anche di ciò che aveva imparato con la nascita di Matilde. “Matteo ora è più attento, forse perché ha già imparato la lezione. Ha proprio un altro approccio, è più presente, sa cosa bisogna fare e quando farlo“, ha spiegato. Gli impegni professionali continuano, comprese le collaborazioni con i brand, ma oggi la priorità dichiarata è soprattutto la famiglia. “Per adesso il mio lavoro è quello di mamma, la priorità è dedicarmi alla mia famiglia“, ha affermato l’ex campionessa.

Anche lo sport continua a essere una presenza importante nella vita delle bambine. Matilde sembra avere già una particolare confidenza con l’acqua e si tufferebbe senza paura, mentre Rachele ha iniziato con i primi brevi bagnetti. E per il futuro? Pellegrini non esclude completamente la possibilità di ricoprire un giorno un ruolo ai vertici dello sport italiano, compresa la presidenza del Coni, ma ritiene che sia ancora presto per pensarci. “Oggi dico di no, tra 10 anni chissà”, ha dichiarato, lasciando aperta una porta su un eventuale futuro lontano dalle corsie ma ancora legato al mondo dello sport.