Ilary Blasi ha detto sì a Bastian Muller nella splendida Villa Cimbrone, mentre la coppia prosegue tra tv e affari internazionali.

Il 13 settembre la conduttrice televisiva Ilary Blasi ha celebrato il suo matrimonio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller nella suggestiva Villa Cimbrone, a Ravello, sulla Costiera Amalfitana. Il rito civile è iniziato alle ore 18:00, seguito da una cena elegante. Gli invitati sono stati limitati a una cinquantina, scelti tra amici intimi e familiari, per garantire discrezione e intimità.

Il panorama della terrazza dell’Infinito, con vista sul mare cristallino, ha fatto da sfondo a un evento che ha saputo coniugare lusso e sobrietà.

Dettagli della cerimonia e dei testimoni

Tra le scelte più significative della coppia ci sono i testimoni. Bastian ha coinvolto i due fratelli, che hanno svolto il ruolo di testimoni maschili, mentre Ilary ha optato per la sorella Melory Blasi e per la migliore amica Giorgia Lillo Lori.

La presenza di Stefano Serafini zio di Ilary, è stata celebrata durante il ricevimento. L’organizzazione è stata strettamente riservata: tutti i fornitori hanno firmato clausole di non divulgazione, garantendo un’atmosfera quasi “blindata”.

Il setting storico di Villa Cimbrone

Costruita nel 1904 dal banchiere britannico Ernest W. Beckett, Villa Cimbrone è un gioiello architettonico inserito in un parco secolare di statue, fontane e grotte.

Oggi la struttura ospita un hotel a 5 stelle con camere che vanno dai 950 euro per la Classic fino a quasi 2 800 euro per la Suite Deluxe con terrazza panoramica. La scelta della location non è casuale: il fascino senza tempo del luogo ha offerto una cornice romantica e riservata, perfetta per una coppia che desidera restare fuori dai riflettori mediatici.

Ritorni al lavoro e nuova routine di coppia

Nonostante il “sì” la vita quotidiana dei due non è rallentata. La stessa sera Ilary è tornata in prima serata su Canale 5 per la nuova stagione del Grande Fratello Vip dove presenterà il programma in diretta. Bastian invece, è rientrato in Germania per supervisionare le operazioni legate alla sua azienda di perforazioni profonde, mostrando su Instagram le macchine impiegate nei cantieri. La coppia ha stabilito una routine: dal lunedì al giovedì Ilary è con i figli, dal venerdì al domenica si incontrano a Roma o in Germania, con viaggi mensili che mantengono viva la complicità.

Retroscena familiari e dichiarazioni della sposa

Nel corso di un’intervista Ilary ha raccontato di sentirsi più serena che mai, spiegando che “sposarsi una seconda volta significa essere più consapevoli, avere un’età diversa”. Ha anche precisato che non si trasferirà a Roma perché l’azienda di famiglia di Bastian è radicata in Germania; la coppia ha organizzato incontri settimanali e viaggi mensili, definendo la situazione “una routine che funziona”. La sorella Melory ha condiviso sui social un breve video del compleanno dello zio Stefano Serafini, ipnotizzato dallo “hangover” della festa, anticipando il grande giorno con tono scherzoso.

Al momento non è prevista una luna di miele tradizionale: gli impegni di Ilary al Grande Fratello Vip a partire dal 17 settembre e gli obblighi professionali di Bastian in Germania hanno posticipato i viaggi di piacere. Tuttavia, la coppia ha lasciato intendere che, una volta conclusi gli impegni televisivi e aziendali, pianificherà una vacanza indimenticabile, dimostrando che la loro relazione si basa su un equilibrio tra vita privata e carriera pubblica.