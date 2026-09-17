Il caso Garlasco oltre alla querelle Stasi-Sempio ha visto in un primo periodo al centro anche la figura di Mario Venditti che in qualità di procuratore aggiunto aveva avuto un ruolo di primo piano in particolare nei contatti con la famiglia Sempio e sino ad oggi era tra gli indagati, un qualcosa si è mosso e la sua situazione si è modificata.

Il ruolo di Venditti, il legame con la famiglia Sempio

Mario Venditti è stato PM della procura di Pavia e per il caso Garlasco ha avuto un ruolo di spicco con la famiglia Sempio infatti era la figura che avrebbe preso soldi dal padre di Andrea per non far figurare il figlio nel caso.

Una posizione che lui non ha mai chiarito pur ammettendo di conoscere naturalmente il caso in cui era tra i possibili indagati, si parla del 2017 ovvero della prima indagine su Andrea Sempio.

Archiviato Mario Venditti, ci sono altri nomi

La procura di Brescia ha deciso di archiviare Mario Venditti la cui posizione ora è totalmente estranea al caso del 2017.

La stessa procura ha ammesso che ora vi sono nuovi indagati e che l’ipotesi di reato resta intatta. Il primo ad annunciarlo è stato Milo Infante nel suo nuovo programma “ore 11” e poi la notizia è stata ripresa da Ansa, come riportato da Leggo.it.

Cresce quindi la curiosità per capire chi sono i nuovi nomi arrivati alla procura e cosa deriverà dal trasferimento degli atti alla procura di Pavia che d’ora in poi si occuperà di questo caso.

In gioco c’è il futuro della famiglia Sempio ed il possibile ruolo di Andrea, si delineranno le posizioni anche in relazione all’indagine che vede come indagato il solo Andrea come possibile responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, caso di cui lui si è sempre dimostrato innocente.