Andrea Sempio è tornato a Milano per parlare con i propri avvocati in vista del proseguo dell’inchiesta che lo vede indagato ormai giunta alle fasi finali che ne stabiliranno il futuro, se sarà incarcerato per l’omicidio di Chiara Poggi oppure se potrà tornare nel mondo da uomo libero e senza accuse.

Incontro con gli avvocati e l’esito per Venditti

Andrea Sempio ha incontrato a Milano il proprio pool di avvocati per valutare insieme come intraprendere l’ultima fase dell’inchiesta che lo vede indagato, un summit per riprendere il punto e capire come presentarsi davanti ai giudici.

Intanto per il caso Garlasco è stata ufficializzata l’archiviazione del procuratore aggiunto Mario Venditti dato che l’ipotesi di aver favorito Sempio tramite pagamenti in denaro resta ma non lo vede più come principale indiziato.

Gli atti di questa inchiesta saranno quindi trasferiti a Pavia e lui completamente scagionato da ogni responsabilità.

Il nuovo taglio di capelli di Sempio

Delitto di Garlasco, nuovo look per Andrea Sempio #delittodigarlasco https://t.co/X9vfdNspvF — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) September 17, 2026



Andrea Sempio al termine del summit con gli avvocati è uscito per dirigersi verso la stazione e immediatamente fuori dal luogo designato vi era un crocicchio di giornalisti.

Lui ha dichiarato “non rilascio dichiarazioni” e si è diretto in zona stazione per prendere il treno ma i giornalisti hanno notato il nuovo taglio di capelli del 38enne pavese.

L’uomo infatti ha tagliato i capelli completamente a zero, un cambio di look che segna una vera e propria rottura con il passato quando aveva i capelli lunghi.

Per lui si tratta di un ritorno al passato dato che da giovane aveva già provato ad avere i capelli rasati. Lui giustamente non ha dato spiegazioni ma i cronisti si sono chiesti del perché di questo cambiamento fisico.

Un’aria di novità dopo i momenti difficili vissuti di recenti con l’addio alla casa a Voghera e la perdita del lavoro come addetto vendite per la chiusura del negozio dove lavorava.