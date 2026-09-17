Il famoso cantautore e giurato non ha usato parole dolci per l'arrivo della nuova collega con cui non vi è mai stato un ottimo rapporto.

Cristiano Malgioglio è indubbiamente un volto televisivo molto schietto che non trattiene i propri pensieri rispetto ad altri volti noti della televisione e dice sempre quello che pensa, ultimamente han fatto scalpore le frasi pronunciate nei confronti di Elettra Lamborghini, sua futura collega nella nuova edizione di “Tale e Quale Show”.

Il nuovo cast di “Tale e Quale Show”

A breve, il prossimo 23 settembre, farà il debutto la nuova versione di “Tale e Quale Show” il programma condotto da Carlo Conti che ha visto tra le altre cose una giuria quasi completamente rinnovata con volti nuovi a dare giudizi.

Tra questi volti noti in sostituzione di Alessia Marcuzzi che ha lasciato il programma vi sarà Elettra Lamborghini, la giovane cantante quindi continua la sua avventura in Rai divenendo un volto di punta di uno dei programmi più amati dal pubblico.

Nel cast dei giudici vi è anche Cristiano Malgioglio che non ha un parere positivo nei confronti di Elettra e non ha perso occasione per dimostrare il suo astio.

“Non sa nè cantare nè ballare, non capisco che ci faccia a Tale e Quale”

Cristiano Malgioglio è stato intervistato dalla rivista “Oggi” in vista dell’approdo televisivo di “Tale e Quale Show” su Rai 1 la settimana prossima in prima serata.

Nell’intervista al giornale ha espresso un parere forte rispetto alla collega, come riporta anche il sito specializzato Biccy.it.

“Non sa nè cantare nè ballare, non capisco come possa giudicare gli artisti di Tale e Quale“. Un commento decisamente pesante da parte del cantautore che ha mostrato più di una volta di non apprezzare Lamborghini.

E’ infatti risaputo del loro incontro nel 2023 per un concerto live dove Elettra è arrivata e aveva chiesto spazio per un aereo privato da prendere e Malgioglio ha criticato il suo modo di essere con un commento “Ma chi si crede di essere questa, Lady Gaga“.

Elettra ha poi smentito quanto detto da Malgioglio e si è detta disponibile a parlare con lui, dato che ha il suo numero di telefono. La telefonata non è mai arrivata ed ora potranno finalmente chiarirsi una volta per tutte visto che condivideranno parecchie serate assieme.