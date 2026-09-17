“E’ sempre Cartabianca” il programma condotto da Bianca Berlinguer è tornato con la seconda puntata dal rientro estivo e come sempre si è trattato di un programma capace di creare audience e fornire spunti di riflessione interessanti sugli aspetti più caldi che interessano il paese in questo momento.

Discussione accesa sul tema bengalesi a Mestre

Uno degli argomenti più caldi toccati dal programma è la questione relativa alla comunità bengalese a Mestre, la più grande d’Italia che ha cercato anche tramite un confronto con il sindaco di avere garanzie relative ad una permanenza regolare nella città veneta.

Difatti la stragrande maggioranza dei bengalesi risulta essere irregolare sul territorio grazie anche ai permessi falsi fatti da CAF e alla connivenza di alcune ONG.

Nell’argomento è intervenuto Claudio Borghi, esponente della Lega che ha provocato l’attrice chiedendo se per caso aveva qualcuno di questi immigrati a casa sua e lei spazientita dalla domanda ha addirittura risposto “Ma de che stai a parlà” in dialetto romanesco.

Il malore accusato in diretta ed il tentativo di ristabilire le condizioni di salute

Proprio mentre Leone ha pronunciato quella frase, qualche secondo dopo, ha portato le mani alla tempia ed ha interrotto per qualche minuto il proprio intervento.

Vedendola visibilmente provata Bianca Berlinguer ha persino provato a consigliare all’attrice di prendersi una pausa ed una boccata d’aria nel tentativo di farla stare meglio.

Fortunatamente Cinzia Leone poi si è sentita meglio ed ha continuato il proprio intervento all’interno del programma, come riporta The Social Post.

L’attrice aveva iniziato a parlare partendo dall’immigrazione e poi il discorso è scivolato su pensieri comuni della maggioranza rispetto ai migranti e a quello che si sarebbe dovuto fare ma non si è fatto. Il battibecco è stato sicuramente uno dei momenti più iconici della puntata che ha tra le altre cose avuto un buon livello di audience.