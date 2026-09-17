Vittoria di 7 wicket dell’India sull’Afghanistan nella prima T20I

L’incontro inaugurale della trilogia T20I tra India e Afghanistan, giocato il 17 settembre 2026, ha regalato un risultato netto: i Men in Blue hanno superato i Takobans per sette wicket, chiudendo a 157/3 in 13,4 overs. La partita è iniziata con un’energia travolgente da parte dei bowler indiani, per poi trasformarsi in una corsa al 150+ guidata da un’esplosiva prestazione di Abhishek Sharma.

Domino di Jasprit Bumrah e la pressione precoce

Il pallone di Jasprit Bumrah ha subito messo in difficoltà gli afghani, eliminando il capitano e keeper Rahmanullah Gurbaz al primo over. L’attacco indiano, sostenuto da Arshdeep SinghAxar Patel e Varun Chakravarthy ha costretto l’Afghanistan a 43/5 entro i primi sette overs, dimostrando una strategia di bowling aggressiva e una precisione notevole nei lanci in buona lunghezza (60,7% dei palloni).

Il contrattacco di Mohammad Nabi e la risposta afghana

Nonostante la crisi iniziale, Mohammad Nabi ha tentato una risalita, accoppiandosi con Azmatullah Omarzai per avvicinarsi al 160, ma Arshdeep Singh ha chiuso i punti deboli con una variante letale in fase finale, impedendo ulteriori connessioni da parte degli afghani.

Abhishek Sharma: protagonista assoluto nella corsa al traguardo

Durante la corsa di inseguimento, Abhishek Sharma ha impresso il segno con un blitz di 82 corse in sole 32 pallate, raggiungendo una media di 13,70 run per over e riportando l’India a 82/1 in pochi minuti di gioco. Accanto a lui, Ishan Kishan ha fornito un supporto veloce, trasformando la partita in un “corsa al 150+” senza intoppi. La loro collaborazione ha sfondato il prossimo 100 in 12,25 overs il più veloce nella storia dei confronti T20I India-Afghanistan.

Il ruolo di Shreyas Iyer e le considerazioni di squadra

Il capitano indiano Shreyas Iyer ha elogiato la sinergia del reparto bowling, sottolineando l’impatto di Bumrah come “catalizzatore” per il flusso di wicket. Iyer ha anche evidenziato la calma e la composizione di Ishan Kishan durante le sessioni di allenamento, elementi che hanno contribuito al risultato finale.

Reazioni afghane e prospettive per il prossimo match

Il capitano afghano Ibrahim Zadran ha ammesso una performance al di sotto delle aspettative: “Abbiamo iniziato bene per tre overs, ma la serie di wicket consecutive ha cambiato la partita”. Zadran ha lodato la disinvoltura di Rashid Khan in campo, soprattutto per una presa spettacolare che ha eliminato Ishan Kishan. Nonostante la sconfitta, Zadran ha promesso un ritorno più aggressivo nella seconda partita prevista per martedì.

Con un vantaggio di 1-0 nella serie di tre incontri, l’India sembra avere il controllo, ma la risposta dell’Afghanistan sarà cruciale per capire se riuscirà a ribaltare la situazione nella prossima T20I.