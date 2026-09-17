Il volto più riconoscibile del true crime italiano, Carlo Lucarelli, è pronto a fare ritorno sugli schermi con una nuova proposta: “Misteri dimenticati – Blu Notte”. La docuserie, composta da sei puntate, avrà il suo debutto in prima serata su Rai 3 a partire da sabato 19 settembre. Prodotta dalla sezione culturale di Rai in collaborazione con la casa di produzione Ruvido, la serie riapre una selezione di cold case che hanno segnato il panorama criminale dal 1970 fino ai primi anni 2000.

Una nuova avventura su Rai 3

Il ritorno di Lucarelli segna la ripresa di un format storico che ha curato la rete per quattordici anni. Il direttore di Rai Cultura, Fausto Zappi, ha sottolineato che l’iniziativa non è una mera operazione nostalgia ma un progetto che punta a parlare al pubblico con la stessa intensità emotiva di un tempo, senza sacrificare la precisione dei fatti.

“Il racconto dei crimini, come lo fa Lucarelli, è estremamente attuale, capace di parlare allo spettatore in maniera emotivamente calda ma senza mai venir meno al rigore”, ha dichiarato Zappi.

Il linguaggio di Lucarelli: narratore puro

In apertura della serie, Lucarelli ricorda le origini di Blu Notte nato nel 1998 con semplici sagome di cartone dietro le quinte.

Oggi, grazie alla regia di Cristian Biondani e alle illustrazioni di Salvatore Garzillo, la scenografia ha subito una metamorfosi visiva, ma il cuore della narrazione rimane invariato. “Io sono un narratore puro: prendo un fatto reale, estraggo gli elementi più incisivi e li dispongo sul palcoscenico della storia, mettendo al centro le emozioni della vittima”, spiega lo scrittore. Per lui, il vero protagonista non è l’assassino né il detective, ma la vittima stessa quella figura che ci chiede “cosa ci fa sdraiata lì per terra?”.

Casi trattati e limiti della serie

La programmazione si concentra su alcuni dei casi più avvolti dal mistero: la sparizione del magistrato Paolo Adinolfi, i delitti del Dams a via Poma, gli omicidi seriali di Udine e Modena, il giallo di Posillipo e la scomparsa del professore Federico Caffè. Lucarelli ha però chiarito che non tutti i casi italiani troveranno spazio nella serie. “Garlasco, per esempio, è un caso di cronaca aperto, destinato al giornalismo quotidiano, non a una narrazione chiusa”, ha precisato, distinguendo la cronaca dalle storie che la serie si propone di raccontare. Allo stesso modo, il celebre Mostro di Firenze è stato già trattato in due puntate di Blu Notte e non rientra nelle nuove puntate, in attesa di un punto di vista più adatto.

Esperti al fianco del conduttore

Per analizzare i dettagli più tecnici di ogni indagine, Lucarelli è affiancato da tre professionisti di rilievo: l’ex dirigente di Polizia Silio Bozzi, la criminologa Margherita Carlini e il medico legale Mirella Gherardi. Il loro contributo permette di comprendere non solo la dinamica dei delitti, ma anche le ragioni per cui alcune indagini sono rimaste incompiute, alimentando la tensione che caratterizza la serie.

Il progetto promette di tenere alta l’attenzione del pubblico, offrendo al contempo una riflessione profonda sul ruolo della vittima nella costruzione di un giallo. La serie arriverà su Rai 3 a partire dal 19 settembre, pronta a riaccendere la discussione su alcuni dei casi più enigmatici della nostra storia recente.