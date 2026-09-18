Francesca Tocca e Can Yaman sono fidanzati? La segnalazione che infiamma il web

Francesca Tocca e Can Yaman sono fidanzati? La segnalazione che infiamma il web

L'attore turco e la ballerina siciliana hanno una relazione? Ecco dove sono stati avvistati insieme.

Basa una segnalazione e il gossip è subito partito. L’attore turco Can Yamal e la ballerina siciliana Francesca Tocca sarebbero infatti stati visti insieme. C’è qualcosa tra di loro?

Francesca Tocca e Can Yama sono fidanzati? La segnalazione che infiamma il web

Relazione in corso tra Can Yamal e Francesca Tocca? A lanciare il gossip l’esperta Deianira Marzano che ha condiviso su Instagram una segnalazione, nella quale un’utente ha raccontato di aver visto la ballerina siciliana uscire da casa dell’attore turco: “Non so se sia solo amicizia, ma secondo me tra loro potrebbe esserci qualcosa, credo possano avere una relazione.

”

Can Yamal e Francesca Tocca hanno una relazione?

E’ bastata una segnalazione condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano ha far esplodere il gossip. Una utente ha infatti raccontato di aver visto Francesca Tocca uscire da casa di Can Yamal, ipotizzando dunque che tra l’attore turco e la ballerina siciliana possa esserci una relazione in corso.

Al momento, va detto, non ci sono conferme in merito, si tratta infatti solamente di una indiscrezione. Quello che è certo è che è bastata per far esplodere il gossip e infiammare i tanti fan dell’attore e della ballerina. Staremo a vedere cosa succederà!