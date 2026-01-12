Francesca Tocca svela la sua verità sulla separazione da Todaro

Francesca Tocca svela i retroscena della sua separazione da Raimondo Todaro e rompe il silenzio su una delle vicende più chiacchierate del momento. Scopri tutti i dettagli e le emozioni che hanno caratterizzato questo capitolo della sua vita.

Nel corso di un’intervista a Verissimo, andata in onda domenica 11 gennaio, Francesca Tocca ha deciso di rompere il silenzio e chiarire alcuni aspetti della sua relazione con Raimondo Todaro, ex marito. Per la prima volta, la ballerina ha scelto di esporsi, abbandonando i toni diplomatici e raccontando la sua verità.

La verità sulla separazione

Francesca ha espresso il suo disappunto riguardo alle dichiarazioni di Todaro, il quale sosteneva di non aver mai intrapreso una nuova relazione dopo la loro separazione. La ballerina ha sottolineato che, al contrario, lui ha avviato una nuova relazione con una ragazza di Catania, presentata persino ai suoi genitori. “Lui ha omesso di dire la verità. Quando ha affermato di essere single, in realtà aveva già avviato una relazione,” ha dichiarato Francesca, chiarendo che queste informazioni sono emerse da una sua personale ricerca.

Le accuse di infedeltà

Durante l’intervista, Tocca ha affrontato il tema dell’infedeltà, dichiarando di essere stata tradita più volte. “Non voglio entrare nei dettagli, ma lui ha tradito la mia fiducia”, ha affermato, accennando a comportamenti che hanno minato la loro relazione. La ballerina ha sottolineato come, nonostante i problemi, abbia sempre cercato di mantenere un certo rispetto nei confronti dell’ex marito e della loro famiglia.

Riflessioni sulla relazione

Francesca ha rivelato che, nonostante la fine della loro unione, l’amore non è mai realmente svanito. “Ci siamo lasciati, ma il mio sentimento non era finito”, ha dichiarato, spiegando come la situazione fosse complessa e piena di sfumature. Ha anche confessato di aver intrapreso una relazione con un altro ballerino, Valentin Alexandru, durante un periodo di crisi con Todaro.

Il dolore della scoperta

La ballerina ha rivelato di aver appreso della nuova compagna di Todaro tramite fonti esterne, un evento che le ha provocato un notevole dolore. “Quando ho scoperto della sua nuova relazione, mi sono sentita profondamente ferita. Mi sono sentita tradita e delusa”, ha dichiarato, sottolineando come la comunicazione tra di loro sia venuta meno, nonostante i tentativi di chiarire la situazione.

Il futuro di Francesca

Attualmente, Francesca Tocca si concentra sulla propria serenità e crescita personale. “Non ho bisogno di nessuno al mio fianco in questo momento. Sto trovando la mia serenità da sola”, ha affermato, smentendo le voci su presunti legami con altre persone, tra cui Baby Gang. “Tra noi c’è solo un rapporto professionale. Non è il mio tipo e non sto cercando nessuno”, ha puntualizzato.

Francesca ha ribadito il desiderio di mantenere la dignità e il rispetto reciproco, nonostante le difficoltà. “Voglio solo che mi rispettino. Ho sempre cercato di essere elegante e corretta, ma ora è tempo di far sentire la mia voce”, ha dichiarato, suggerendo che ci sono ancora molte verità da rivelare.