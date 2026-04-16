Nel parco di Crociata a Sarzana, in provincia della Spezia, un episodio di cronaca ha destato forte allarme: un uomo sarebbe stato sorpreso mentre uccideva un gatto e ne dava alle fiamme il corpo, presumibilmente con l’intento di cucinarlo e consumarlo. La segnalazione di alcuni cittadini ha permesso l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che sono riuscite a fermare la persona sul posto, dando avvio agli accertamenti sul caso.

Orrore al parco di Crociata a Sarzana: uccide un gatto, poi lo cucina

A Sarzana, all’interno del parco di Crociata (provincia di La Spezia), si è verificato un episodio che ha suscitato forte allarme tra i presenti. Alcuni cittadini hanno segnalato alla polizia e ai carabinieri una situazione ritenuta grave, consentendo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito e riportato dall’Adnkronos, un uomo sarebbe stato fermato mentre stava compiendo un gesto di particolare violenza nei confronti di un gatto, poi ucciso e successivamente bruciato. L’azione degli agenti ha permesso di bloccare la situazione sul posto, evitando ulteriori sviluppi e assicurando il soggetto alle autorità competenti. L’accaduto ha immediatamente attirato l’attenzione dell’amministrazione locale, che ha sottolineato la rapidità dell’intervento e il ruolo decisivo delle segnalazioni dei cittadini nel permettere l’arrivo delle forze dell’ordine.

Orrore al parco di Crociata a Sarzana: uccide un gatto e lo cucina, l’allarme della comunità

L’assessore alla Sicurezza Stefano Torri ha commentato l’episodio con una dichiarazione diffusa anche sui social, esprimendo una condanna netta e riportando la dinamica dei fatti: “Quanto accaduto oggi pomeriggio nel parco di Crociata è un atto atroce che non può e non deve trovare spazio in una società civile. Un immigrato di origini nigeriane, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, è stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre compiva un gesto di una crudeltà inaudita ai danni di un povero gatto (dopo avergli tolto la vita lo ha cucinato per mangiarlo). Grazie al pronto intervento dei carabinieri e della polizia, ai quali va il nostro ringraziamento, il soggetto è stato fermato“.

Nella stessa comunicazione, l’amministrazione ha ribadito la necessità di tutelare il territorio e il rispetto delle regole comuni: “Come amministrazione siamo pronti a ribadirlo con forza: non permetteremo a nessuno di venire nel nostro territorio per importare usi e costumi malati e barbari. Chi viene ospitato nel nostro Paese ha il dovere di rispettare le nostre leggi e la nostra sensibilità verso gli animali. Non tolleriamo che la nostra terra venga trasformata in un teatro di inciviltà da chi non ha alcun rispetto per le regole del vivere civile. Stiamo lavorando duramente per restituire il parco di Crociata ai cittadini, perfezionando la procedura del bando indetto per una gestione che porti finalmente aggregazione positiva, ordine, luce e legalità in questa zona“.

Infine, Torri ha ribadito la linea dell’amministrazione sulla gestione della sicurezza pubblica: “Massima severità: Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso con il massimo della severità prevista per i reati contro gli animali. Presidio del territorio: Non tolleriamo zone franche. Chi pensa di poter agire al di fuori delle regole e del rispetto umano e animale in questa città ha sbagliato indirizzo. Repressione e controllo: Non possiamo prevedere i gesti folli di certi soggetti, ma abbiamo il dovere e la ferma volontà di intervenire, reprimere e punire chiunque mini la sicurezza e il decoro urbano. Prima la sicurezza. Prima la legalità“.