Elodie e Franceska Nuredini: baci a Ibiza, l'opinione di Mariotto e il dibattito sul pretty privilege

Elodie e Franceska Nuredini: baci a Ibiza, l'opinione di Mariotto e il dibatt...

Elodie e Franceska Nuredini: baci a Ibiza, l'opinione di Mariotto e il dibatt...

Elodie e Franceska Nuredini sono state riprese insieme a Ibiza e hanno parlato della loro relazione a La Volta Buona: reazioni, commenti di Guillermo Mariotto e osservazioni sul valore della rappresentazione

La relazione tra Elodie e Franceska Nuredini è ormai visibile e non più relegata ai rumor: le due sono state fotografate mentre passeggiavano e si tenevano per mano al mercatino di Sant Jordi a Ibiza, con scambi di abbracci e baci che hanno suggellato la loro storia. Questi gesti pubblici non rappresentano solo un fatto privato, ma assumono valore simbolico soprattutto per la comunità LGBTQ, perché la dimensione affettiva è mostrata con naturalezza e senza sotterfugi.

In questa fase la coppia sceglie la discrezione ma non l’occultamento, e la loro immagine insieme ha alimentato sia consensi sia discussioni sul modo in cui viene recepita dal pubblico.

La vicenda è approdata in televisione durante la puntata de La Volta Buona, dove è intervenuto anche il noto stilista e giurato di Ballando Con le Stelle Guillermo Mariotto.

Mariotto ha definito la coppia «armoniosa», esprimendo apprezzamento per l’intesa visibile tra le due. Il suo intervento, accompagnato da battute sulla propria vita privata e da un richiamo alla discrezione, ha però innescato una serie di reazioni online e in studio, perché alcune frasi sono risultate criptiche e suscettibili di interpretazioni diverse. Il caso ha poi riacceso discussioni più ampie sul valore estetico nella legittimazione delle coppie.

Il commento di Guillermo Mariotto

Nel corso dell’intervento televisivo Guillermo Mariotto ha elogiato la sintonia fra le due protagoniste, parlando di armonia e affermando di essere «felicemente single» e di non amare l’esposizione altrui. Queste parole hanno messo in luce un aspetto importante: la valutazione pubblica dei sentimenti altrui passa spesso attraverso filtri personali e culturali. Il commento ha suscitato polemiche perché alcuni spettatori hanno ritenuto che certe osservazioni fossero ambigue o potessero sminuire la portata politica della visibilità gay. Altri invece hanno difeso Mariotto, sostenendo che si trattava di un complimento spontaneo rivolto a due persone che mostrano affetto con naturalezza.

Reazioni social e discussioni

La replica degli utenti sui social è stata immediata: molti hanno apprezzato la definizione di coppia armoniosa, altri hanno avanzato critiche soprattutto sul piano lessicale e sul presunto sottinteso che l’approvazione dipenda dall’aspetto fisico. Commentatori e opinionisti hanno rilanciato la questione del pretty privilege, sostenendo che la popolarità e la tolleranza verso certe coppie possono essere influenzate dalla loro immagine pubblica. Tra le repliche più mediate è emerso anche il nome di Tommaso Zorzi, che in passato aveva parlato positivamente della coppia sottolineando il messaggio di mostrarsi senza paura.

La lettura di Valerio Palmieri

Collegato in trasmissione, il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha offerto una chiave di lettura critica: secondo Palmieri, l’accoglienza calorosa riservata a Elodie e Franceska dipenderebbe in parte dalla loro riconosciuta bellezza e dal fatto che incarnano fantasie diffuse, soprattutto maschili, sul formato ideale di una coppia femminile. Questa osservazione invita a riflettere sul fatto che l’assenza di commenti offensivi non è automaticamente sinonimo di piena uguaglianza, se l’approvazione arriva selettivamente in base a canoni estetici. Palmieri ha quindi sottolineato l’importanza di estendere il rispetto e la rappresentazione a tutte le coppie, indipendentemente dall’apparenza.

Il concetto di pretty privilege

Il pretty privilege è il concetto al centro del dibattito: rappresenta l’idea che chi corrisponde a certi standard di bellezza ottenga trattamenti più favorevoli, anche in termini di visibilità e accettazione sociale. Nel caso di Elodie e Franceska Nuredini, secondo alcuni osservatori, la loro esposizione positiva deriverebbe non solo dalla notorietà artistica ma anche dalla compatibilità con modelli estetici dominanti. Questo non toglie valore al sentimento che mostrano, ma solleva la questione etica su come si costruisce l’approvazione pubblica e su chi rimane ai margini delle narrazioni mediatiche.

Perché la visibilità conta

Al di là delle polemiche, resta centrale il fatto che la coppia viva la propria relazione apertamente: la visibilità di coppie LGBTQ in contesti pubblici aiuta a normalizzare affetti e rappresenta una risorsa per chi cerca modelli positivi. Criticare la selezione dell’accettazione non significa sminuire la gioia dei protagonisti, ma piuttosto chiedere che il rispetto sia universale e non condizionato. In conclusione, il caso ha riacceso un confronto necessario su estetica, rappresentazione e uguaglianza: elementi che continuano a influenzare il modo in cui la società recepisce le relazioni amorose.