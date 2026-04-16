Giorgia Meloni sempre più lontana da Trump: il tentativo con Macron per riaprire Hormuz

Lo Stretto di Hormuz è oggi uno dei principali punti critici della crisi tra Iran, Stati Uniti e alleati europei. La parziale chiusura dell’area e la crescente militarizzazione stanno mettendo sotto pressione i traffici energetici globali, rendendo urgente una risposta diplomatica coordinata. In questo contesto, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron sono tra i leader impegnati nel tentativo di definire una strategia comune per garantire la sicurezza della navigazione e contenere il rischio di un’ulteriore escalation.

Crisi nello Stretto di Hormuz e impatto globale

La situazione nello Stretto di Hormuz rimane estremamente critica: dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, l’area è stata fortemente militarizzata. Teheran avrebbe minato il fondale, costringendo il traffico navale a transitare in un corridoio molto ristretto e potenzialmente esposto, mentre gli Stati Uniti hanno introdotto restrizioni verso le navi dirette o provenienti dai porti iraniani.

Tuttavia, secondo le rilevazioni sul traffico marittimo, tali misure hanno avuto effetti limitati, mentre il blocco iraniano ha inciso pesantemente sugli scambi globali. Le conseguenze economiche sono significative: dallo stretto passa circa un quinto delle forniture mondiali di carburanti e una quota rilevante del mercato dei fertilizzanti, con il rischio concreto di una doppia crisi energetica e alimentare.

Sul piano diplomatico, la posizione iraniana resta rigida. Il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei ha dichiarato: “Qualsiasi mossa o interferenza a Hormuz non farebbe altro che complicare la situazione. La sicurezza dello Stretto è garantita da decenni e, con l’aiuto degli stati regionali, l’Iran è in grado di assicurare la navigabilità della via, a condizione che cessino le interferenze e l’attuale guerra“.In parallelo, si sono registrate ulteriori tensioni, con minacce iraniane di chiusura di altre rotte strategiche e iniziative come l’introduzione di pedaggi per il transito navale.

Giorgia Meloni sempre più lontana da Trump: il tentativo con Macron per riaprire Hormuz

La frattura con Donald Trump sta spingendo Giorgia Meloni a riallinearsi maggiormente con il fronte europeo guidato dalla cosiddetta “coalizione dei Volenterosi”, in cui spiccano Emmanuel Macron e Keir Starmer. In questo contesto, la presidente del Consiglio si recherà nelle prossime ore a Parigi per partecipare al vertice organizzato dall’Eliseo, che vedrà la presenza anche del cancelliere tedesco Friedrich Merz e di altri leader collegati da remoto. L’incontro sarà incentrato soprattutto sulla crisi nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più delicati dello scenario geopolitico attuale. Come comunicato ufficialmente da Palazzo Chigi: “La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, venerdì 17 aprile alle ore 14 partecipa alla Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz al Palazzo dell’Eliseo, a Parigi“.

Il summit, co-presieduto da Macron e Starmer, si inserisce nell’iniziativa della coalizione dei Volenterosi di Hormuz, che riunisce oltre quaranta Paesi, Italia inclusa. L’obiettivo è definire una possibile strategia di intervento per lo sminamento dell’area e il ripristino della libertà di navigazione, anche se ogni ipotesi resta subordinata all’evoluzione della tregua tra Iran e Stati Uniti e alla stabilità del cessate il fuoco, ancora molto fragile.