Le tensioni tra Stati Uniti ed Europa tornano a intensificarsi sul dossier Iran, coinvolgendo direttamente anche Giorgia Meloni e riaccendendo il confronto tra Washington e gli alleati Nato. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump alimentano infatti nuove frizioni diplomatiche e politiche, inserendosi in un quadro internazionale già segnato da divisioni sulla gestione della crisi nello Stretto di Hormuz e sulle strategie energetiche e militari.

Donald Trump attacca ancora Giorgia Meloni: “Con l’Italia non c’è più lo stesso rapporto”

Donald Trump è tornato a criticare apertamente Giorgia Meloni e la posizione dell’Italia rispetto alla crisi con l’Iran. Durante un’intervista a Fox News, nel programma Mornings with Maria, il presidente ha definito la premier “negativa”, lasciando intendere un raffreddamento nei rapporti con quei Paesi che non hanno sostenuto gli Stati Uniti: “non abbiamo più lo stesso rapporto”.

Ha inoltre posto l’accento sulla dipendenza energetica italiana, dichiarando: “Giusto per essere chiari, l’Italia prende un sacco di petrolio dallo Stretto di Hormuz”.

Le sue osservazioni si sono poi allargate al ruolo degli alleati nella Nato, con una critica diretta: “Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari all’anno per la Nato se non stanno dalla nostra parte? Se non stanno dalla nostra parte sull’Iran, non staranno dalla nostra parte su una questione molto più grande dell’Iran”.

Trump ha anche giudicato “molto triste” l’ipotesi di un’iniziativa europea per garantire la sicurezza nello Stretto senza il coinvolgimento americano, sottolineando: “Lo Stretto di Hormuz si sta già riaprendo, ci sono navi che entrano ed escono”. Nel frattempo, Emmanuel Macron e Keir Starmer si preparano a guidare a Parigi un incontro tra Paesi “non belligeranti” per ristabilire la libertà di navigazione nella regione.

Reazioni politiche dopo l’attacco di Trump a Meloni e nuove polemiche internazionali

Le dichiarazioni arrivano poco dopo un’altra intervista in cui Trump aveva espresso sorpresa per quella che ha definito una mancanza di determinazione da parte della leader italiana. A smorzare i toni è intervenuto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha descritto i rapporti tra Italia e Stati Uniti come “eccellenti”, evidenziando la solidità di legami diplomatici, economici e scientifici costruiti in oltre un secolo e mezzo: “sta a noi navigare nelle situazioni”.

Parallelamente, si è acceso un ulteriore fronte polemico con le parole del vicepresidente JD Vance, che ha risposto alle critiche del Papa sui bombardamenti in Iran richiamando la Seconda guerra mondiale: “Dio era dalla parte degli americani quando hanno liberato la Francia dai nazisti? Credo certamente che la risposta sia sì”. Trump, intanto, ha alimentato il dibattito anche sui social, condividendo contenuti provocatori e attaccando direttamente il Pontefice: “Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi… L’AMERICA È TORNATA!”. Le sue parole confermano un clima di forte tensione diplomatica e comunicativa, sia con gli alleati europei sia con le autorità religiose.