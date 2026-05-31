Un 17enne ha perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano. Un'auto con a bordo cinque ragazzi si è ribaltata.

Un terribile incidente si è verificato nel Foggiano, nei pressi di Orta Nova. Un’auto si è capovolta. A bordo erano presenti cinque ragazzi, un 17enne non ce l’ha fatta.

Incidente nel Foggiano, morto un 17enne: gli amici sono rimasti feriti

Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale nel Foggiano.

Un’auto con a bordo cinque giovani si è schiantata contro il guardrail e si è capovolta. Gli altri quattro ragazzi sono rimasti feriti. Secondo le prime notizie, l’incidente si sarebbe verificato dopo che i ragazzi avrebbero tentato di evitare un posto di blocco delle forze dell’ordine, dandosi alla fuga.

Lo schianto è avvenuto nella notte tra sabato 30 e domenica 31, alle 3 del mattino.

L’auto con a bordo i cinque giovani è uscita di strada a forte velocità, andando a sbattere contro il guardrail per poi capovolgersi sul fianco sinistro. Poco prima la vettura avrebbe evitato l’alt a un posto di blocco, scatenando un inseguimento che si è concluso con l’incidente mortale.

Incidente nel Foggiano, morto 17enne: le condizioni degli amici

I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo per il ragazzo di 17 anni non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno estratto i ragazzi dall’abitacolo per affidarli ai medici, ma il giovane era già morto. Gli altri ragazzi sono stati stabilizzati sul posto e portati in ospedale in codice rosso.

Per alcuni di loro le condizioni sono molto gravi. Per quanto riguarda la dinamica esatta di quanto accaduto, sono in corso i rilievi e le indagini da parte delle forze dell’ordine arrivate sul posto.