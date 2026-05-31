Attentato incendiario contro la casa del giornalista 20enne Adriano Cappellari. Il giovane è impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano, a Napoli.

Attentato contro la casa di Adriano Cappellari: chi è il reporter

Adriano Cappellari è un giovane cronista vicentino di soli 20 anni che da tempo si impegna per raccontare la situazione a Caivano, a Napoli, e l’attività di don Maurizio Patriciello.

Aveva già ricevuto delle lettere anonime con pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere e trattare l’argomento che aveva scelto.

Ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la sua casa a Enego, in provincia di Vicenza. Hanno lanciato anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per disinnescare alcune bombolette inesplose.

Attentato incendiario contro la casa di Adriano Cappellari: le minacce ricevute

Qualcuno ha preso di mira Adriano Cappellari, mettendo in atto un attentato incendiario contro la sua abitazione. Il reporter era già stato minacciato in passato, perché era impegnato a raccontare quello che accade nel quartiere di Caivano, in provincia di Napoli.

L’attentato è arrivato dopo diverse minacce. Lo scorso novembre gli era stata recapitata una lettera anonima allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio ai danni del sacerdote. Il reporter 20enne aveva ribadito la volontà di portare avanti il suo lavoro e il suo impegno contro ogni forma di illegalità. A febbraio ha ricevuto una seconda lettera minatoria, al giornale. “Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi” era stato scritto.