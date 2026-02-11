Attentato Incendiario in Lombardia: Indagini in Corso per Scoprire il Sabotaggio

Un attacco doloso ha colpito la rete ferroviaria della Lombardia, sollevando preoccupazioni e allerta in vista delle prossime Olimpiadi.

Nella notte tra lunedì e martedì, un incendio doloso ha colpito la linea ferroviaria Lecco-Tirano, una fondamentale arteria per il trasporto di atleti e spettatori verso le località sciistiche di Bormio e Livigno. Questo episodio preoccupante ha suscitato l’allerta tra le autorità, già impegnate a garantire la sicurezza in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il presunto attacco incendiario

L’incendio si è verificato ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, dove ignoti hanno appiccato il fuoco a una centralina di scambio. I danni, sebbene limitati, hanno interessato sette cavi per un totale di 64 centimetri, compromettendo così il funzionamento della rete ferroviaria. La Digos di Milano, insieme alla Polizia ferroviaria, sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Elementi di indagine e tecniche di sabotaggio

Le prime analisi hanno rivelato la presenza di una bottiglia incendiaria, suggerendo l’impiego di una molotov per realizzare l’attacco. Questo modus operandi richiama eventi recenti che hanno interessato altre linee ferroviarie, come quelle di Bologna e Pesaro, dove atti simili sono stati perpetrati nei giorni precedenti. La natura coordinata di questi attacchi ha portato le autorità a considerare la possibilità di un sabotaggio organizzato.

Implicazioni per le Olimpiadi

Il sabotaggio della linea ferroviaria Lecco-Tirano potrebbe avere ripercussioni significative sul regolare svolgimento delle Olimpiadi. Le competizioni in corso a Bormio e Livigno rivestono un’importanza fondamentale, e qualsiasi interruzione dei trasporti potrebbe compromettere l’afflusso di atleti e spettatori. Le forze di sicurezza stanno intensificando le misure preventive, mentre i tecnici di RFI sono stati mobilitati per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Il contesto di sicurezza

In un clima già teso, il servizio di sicurezza è stato potenziato, con la Polizia Ferroviaria e la Digos che monitorano attentamente la situazione. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili di questo atto. La prudenza è d’obbligo, considerando il potenziale rischio di ulteriori incidenti.

Questo episodio ha messo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture in un momento in cui la sicurezza è prioritaria. Le autorità sono determinate a fare chiarezza e a garantire che i Giochi Olimpici si svolgano senza ulteriori interruzioni. La relazione finale della Digos sarà fondamentale per comprendere le dinamiche di questo attacco e per prevenire futuri eventi simili, contribuendo così a un clima di maggiore sicurezza durante le competizioni.